Яғыулыҡ ҡойоу станцияларында тикшереүҙәр үтә

Өфө ҡалаһының Йәмәғәт хәүефһеҙлеге муниципаль үҙәге (ЦОБ) хеҙмәткәрҙәре ҡаланың яғыулыҡ ҡойоу станцияларында тикшереү уҙғара. Ҡала мэрияһынан хәбәр итеүҙәренсә, төп маҡсат — яғыулыҡты кәнистерҙәргә һәм пластик шешәләргә ҡойҙороп алыуҙы туҡтатыу.
Әлеге ваҡытта ҡаланың 30 АЗС-ы ҡәтғи контроль аҫтында тора. Тикшереүселәр шоферҙарҙан был эшкә аңлау менән ҡарауҙарын һәм билдәләнгән ҡағиҙәләрҙе үтәүҙәрен һорай.
Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ, быға тиклем Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров республикалағы яғыулыҡ менән бәйле хәлгә аңлатма биргән ине.