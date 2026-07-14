+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
14 Июля , 06:52

Яғыулыҡ ҡойоу станцияларында тикшереүҙәр үтә

Әлегә был Өфөлә генә күҙәтелә. Жилет кейгән кешеләр нимәне тикшерә:

Яғыулыҡ ҡойоу станцияларында тикшереүҙәр үтәЯғыулыҡ ҡойоу станцияларында тикшереүҙәр үтә
Яғыулыҡ ҡойоу станцияларында тикшереүҙәр үтә

Өфө ҡалаһының Йәмәғәт хәүефһеҙлеге муниципаль үҙәге (ЦОБ) хеҙмәткәрҙәре ҡаланың яғыулыҡ ҡойоу станцияларында тикшереү уҙғара. Ҡала мэрияһынан хәбәр итеүҙәренсә, төп маҡсат — яғыулыҡты кәнистерҙәргә һәм пластик шешәләргә ҡойҙороп алыуҙы туҡтатыу.

Әлеге ваҡытта ҡаланың 30 АЗС-ы ҡәтғи контроль аҫтында тора. Тикшереүселәр шоферҙарҙан был эшкә аңлау менән ҡарауҙарын һәм билдәләнгән ҡағиҙәләрҙе үтәүҙәрен һорай.

Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ, быға тиклем Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров республикалағы яғыулыҡ менән бәйле хәлгә аңлатма биргән ине.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика