Туй сәйәхәте – Башҡортостан буйлап!

Салауат үҙе Бөрйәндә күп тапҡыр булһа ла, быйыл матур тәбиғәтте һәм Шүлгәнташ мәмерйәһен һөйгәненә лә күрһәтергә булған.
— Беҙ сәйәхәтебеҙҙе ай ярымға планлаштырҙыҡ һәм уны республиканың иң матур райондарының береһенән башларға тигән ҡарарға килдек. Артабан өләсәйем йәшәгән Ейәнсура районына, аҙаҡ кәләшемдең тыуған яғы — Миәкәгә юлланасаҡбыҙ. Салауат районында һәм Ҡыҙыл Шишмәлә булғандан һуң, сәйәхәтебеҙҙе минең тыуған яғымда — Мәсетлелә тамамлаясаҡбыҙ. Ғөмүмән, мин сәйәхәт итергә бик яратам, — ти биш йыл элек Өфөнән Мәскәүгә (уға тиклем Сочи менән Ҡазанға) велосипедта барып етеп танылыу алған егет. — Үткән йылда Алтайҙа булғайным. Ундағы тәбиғәтте Бөрйәндеке менән сағыштырып, ҡайһылай оҡшаш тип таң ҡалдым. Тик унда тауҙар бейегерәк һәм йылғаларҙа ағым көслөрәк. Бөрйәнде ысын күңелдән яратам. Был юлы палаткалар алып килеп, саф һауала ял итәбеҙ. Ике көн элек кенә йылға буйлап кәмәлә аҡтыҡ.
Илһөйәр йәштәргә матур ялдар, күңелле сәйәхәт һәм бәхетле тормош теләйбеҙ!