+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
14 Июля , 09:05

Туй сәйәхәте – Башҡортостан буйлап!

Билдәле йәш блогер Салауат Зәйнетдинов күптән түгел Азалина исемле матур башҡорт һылыуы менән сәстәрен сәскә бәйләне. Йәштәр туй сәйәхәтен Башҡортостан буйлап үткәрергә ҡарар иткән, улар сәфәрҙе Бөрйәндән башлаған.

Туй сәйәхәте – Башҡортостан буйлап!Туй сәйәхәте – Башҡортостан буйлап!
Туй сәйәхәте – Башҡортостан буйлап!

Салауат үҙе Бөрйәндә күп тапҡыр булһа ла, быйыл матур тәбиғәтте һәм Шүлгәнташ мәмерйәһен һөйгәненә лә күрһәтергә булған.

— Беҙ сәйәхәтебеҙҙе ай ярымға планлаштырҙыҡ һәм уны республиканың иң матур райондарының береһенән башларға тигән ҡарарға килдек. Артабан өләсәйем йәшәгән Ейәнсура районына, аҙаҡ кәләшемдең тыуған яғы — Миәкәгә юлланасаҡбыҙ. Салауат районында һәм Ҡыҙыл Шишмәлә булғандан һуң, сәйәхәтебеҙҙе минең тыуған яғымда — Мәсетлелә тамамлаясаҡбыҙ. Ғөмүмән, мин сәйәхәт итергә бик яратам, — ти биш йыл элек Өфөнән Мәскәүгә (уға тиклем Сочи менән Ҡазанға) велосипедта барып етеп танылыу алған егет. — Үткән йылда Алтайҙа булғайным. Ундағы тәбиғәтте Бөрйәндеке менән сағыштырып, ҡайһылай оҡшаш тип таң ҡалдым. Тик унда тауҙар бейегерәк һәм йылғаларҙа ағым көслөрәк. Бөрйәнде ысын күңелдән яратам. Был юлы палаткалар алып килеп, саф һауала ял итәбеҙ. Ике көн элек кенә йылға буйлап кәмәлә аҡтыҡ.

Илһөйәр йәштәргә матур ялдар, күңелле сәйәхәт һәм бәхетле тормош теләйбеҙ!

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика