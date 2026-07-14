Рөстәм Нәбиев ҙур сәхнәләрҙе яулай

Рөстәм «ТНВ» телеканалында уҙған «Музыкаль Һабантуй» тапшырыуында ул Башҡортостан һәм Татарстандың халыҡ артисы Зифа Нагаева менән дуэт йырлаған.
«Сәхнәлә беренсе тәжрибәм. Үҙ тыуған телем — татар телендә йыр башҡарҙым. Ул «Әсе үләндәрҙән бал йыям» тип атала. Зифә апай Нагаеваға махсус минең өсөн яҙылған иҫ киткес матур шиғыры өсөн рәхмәт. Бөгөн ошо йырҙың премьераһы булды. Артыҡ ҡаты тәнҡитләмәгеҙ, мин әле өйрәнәм генә», — тип яҙа Рөстәм был турала.
Рөстәм тиҙҙән Илһөйә Бәҙретдинова менән гастролдәргә йыйыныуын да әйткән. «Беҙҙең дуэт «полторашка» тип аталасаҡ», — ти ул көлөп.
Ғорурланабыҙ һәм артабан да яңы үрҙәр теләйбеҙ.