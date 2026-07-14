+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
14 Июля , 08:45

Рөстәм Нәбиев ҙур сәхнәләрҙе яулай

Билдәле блогер, яҡташыбыҙҙың ижадын бергәләп баһалайыҡ.

Рөстәм Нәбиев ҙур сәхнәләрҙе яулайРөстәм Нәбиев ҙур сәхнәләрҙе яулай
Рөстәм Нәбиев ҙур сәхнәләрҙе яулай

Рөстәм  «ТНВ» телеканалында уҙған «Музыкаль Һабантуй» тапшырыуында ул Башҡортостан һәм Татарстандың халыҡ артисы Зифа Нагаева менән дуэт йырлаған.

«Сәхнәлә беренсе тәжрибәм. Үҙ тыуған телем — татар телендә йыр башҡарҙым. Ул «Әсе үләндәрҙән бал йыям» тип атала. Зифә апай Нагаеваға махсус минең өсөн яҙылған иҫ киткес матур шиғыры өсөн рәхмәт. Бөгөн ошо йырҙың премьераһы булды. Артыҡ ҡаты тәнҡитләмәгеҙ, мин әле өйрәнәм генә», — тип яҙа Рөстәм был турала.

Рөстәм тиҙҙән Илһөйә Бәҙретдинова менән гастролдәргә йыйыныуын да әйткән. «Беҙҙең дуэт «полторашка» тип аталасаҡ», — ти ул көлөп.

Ғорурланабыҙ һәм артабан да яңы үрҙәр теләйбеҙ.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика