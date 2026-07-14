Өфөлә яңы социаль ярҙам сараһы булдырылды

Ярҙам бер тапҡыр түбәндәге осраҡта күрһәтеләсәк:
- кешенең көнкүреше шарттарына зыян килгәндә
- мөһим мөлкәтте өлөшләтә йә тулыһынса юғалтҡанда
- сәләмәтлеккә зыян (еңел, урта, ауыр дәрәжәлә) килгәндә
- гражданин һәләк булғанда
- кешенең транспорт сараһына (тейешенсә теркәлгән) өлөшләтә йә тулыһынса зыян килгәндә
Ярҙам сараһы булараҡ түләү быйыл 1 апрелдән ғәмәлдә. Тимәк, Ғафури урамындағы йортта зыян күреүселәр ҡала ҡаҙнаһынан түләүгә дәғүә итә ала. Түләү тәртибен 1 авгусҡаса раҫларға тейештәр. Ярҙам суммаһы ла билдәләнә.
Фото: Город Уфа, вк