+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
14 Июля , 12:10

Өфөлә яңы социаль ярҙам сараһы булдырылды

Бөгөн баш ҡала советы депутаттары сираттан тыш 65-се ултырышта пилотһыҙ осҡос һөжүменән зыян күргән граждандарға ярҙам тураһындағы мәсьәләне ҡараны.

Өфөлә яңы социаль ярҙам сараһы булдырылдыӨфөлә яңы социаль ярҙам сараһы булдырылды
Өфөлә яңы социаль ярҙам сараһы булдырылды

Ярҙам бер тапҡыр түбәндәге осраҡта күрһәтеләсәк:

- кешенең көнкүреше шарттарына зыян килгәндә

- мөһим мөлкәтте өлөшләтә йә тулыһынса юғалтҡанда

- сәләмәтлеккә зыян (еңел, урта, ауыр дәрәжәлә) килгәндә

- гражданин һәләк булғанда

- кешенең транспорт сараһына (тейешенсә теркәлгән) өлөшләтә йә тулыһынса зыян килгәндә

Ярҙам сараһы булараҡ түләү быйыл 1 апрелдән ғәмәлдә. Тимәк, Ғафури урамындағы йортта зыян күреүселәр ҡала ҡаҙнаһынан түләүгә дәғүә итә ала. Түләү тәртибен 1 авгусҡаса раҫларға тейештәр. Ярҙам суммаһы ла билдәләнә.

Фото: Город Уфа, вк

Автор:Алһыу Ишемғолова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика