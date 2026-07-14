+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
14 Июля , 09:17

Эрнест Мацкявичюс - Өфөлә

Билдәле ҡунаҡ менән бер төркөм журналистар, матбуғат хеҙмәте вәкилдәре, магистранттар, аспиранттар осрашты.

Эрнест Мацкявичюс - ӨфөләЭрнест Мацкявичюс - Өфөлә
Эрнест Мацкявичюс - Өфөлә

Билдәле Рәсәй журналисы һәм телевидение алып барыусыһы Эрнест Мацкявичюсты күптәр белә. Бәләкәйҙән ижади мөхиттә үҫә, уҡырға һәм яҙырға иртә өйрәнә ул. Башланғыс синыфтарҙа тәүге шиғырҙары, бәләкәй хикәйәләре, ҡыҫҡа сәхнә әҫәрҙәре ижад итә башлай.

Әсәһе – хәбәрсе, атаһы артист булғас:

– Минең алда ике юл тора ине, шулай ҙа журналистиканы һайланым, – ти Эрнест Мацкявичюс. Ысынлап та, йәш егет төрлө каналдарҙа тапшырыуҙар алып барып, билдәле тележурналист булып китә. Әле “Рәсәй” телеканалында эшләй.

Буласаҡ журналистарға Мацкявичюс үҙе яратып уҡыған китаптарын да тәҡдим итте. Сергей Довлатов, Александр Дюма, Джек Лондон, Эрнест Хемингуэй, Жюль Верн, Джером Сэлинджер әҫәрҙәре күп нәмәгә өйрәтәсәк, тине ул.

 

Эрнест Мацкявичюс - Өфөлә
Эрнест Мацкявичюс - Өфөлә
Эрнест Мацкявичюс - Өфөлә
Эрнест Мацкявичюс - Өфөлә
Эрнест Мацкявичюс - Өфөлә
Автор:Лилиә Фазлетдинова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика