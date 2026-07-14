Эрнест Мацкявичюс - Өфөлә

Билдәле Рәсәй журналисы һәм телевидение алып барыусыһы Эрнест Мацкявичюсты күптәр белә. Бәләкәйҙән ижади мөхиттә үҫә, уҡырға һәм яҙырға иртә өйрәнә ул. Башланғыс синыфтарҙа тәүге шиғырҙары, бәләкәй хикәйәләре, ҡыҫҡа сәхнә әҫәрҙәре ижад итә башлай.
Әсәһе – хәбәрсе, атаһы артист булғас:
– Минең алда ике юл тора ине, шулай ҙа журналистиканы һайланым, – ти Эрнест Мацкявичюс. Ысынлап та, йәш егет төрлө каналдарҙа тапшырыуҙар алып барып, билдәле тележурналист булып китә. Әле “Рәсәй” телеканалында эшләй.
Буласаҡ журналистарға Мацкявичюс үҙе яратып уҡыған китаптарын да тәҡдим итте. Сергей Довлатов, Александр Дюма, Джек Лондон, Эрнест Хемингуэй, Жюль Верн, Джером Сэлинджер әҫәрҙәре күп нәмәгә өйрәтәсәк, тине ул.