+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
14 Июля , 06:00

«Башкирская домохозяйка»ға Ришат Төвәтуллин «юҡ» тигән!

Билдәле блогер йырсынан бындай яуап көтмәгән.

«Башкирская домохозяйка»ға Ришат Төвәтуллин «юҡ» тигән!«Башкирская домохозяйка»ға Ришат Төвәтуллин «юҡ» тигән!
«Башкирская домохозяйка»ға Ришат Төвәтуллин «юҡ» тигән!

Ул яҙылыусыларына инде 20 йыл бер ни ҙә яҙмауы тураһында хәбәр иткән, әммә 2026 йылға блогер пландар төҙөлгән була. Һәм ул уларҙы блокнотына ҡәләм менән яҙған.

Уның пландарында бер нисә пункт бар. Мәҫәлән, алты китап уҡырға, бейергә өйрәнергә, гитарала уйнау курстарына яҙылырға, тәжрибәле машина йөрөтөүсе булыу өсөн инструктор яллаырға.

Уның пландарындағы тағы бер пункт — өс тренинг уҙыу. Ул ораторлыҡ сәнғәте дәрестәре алыуы тураһында һөйләне.

Миләүшә Шәйхисламова шулай уҡ Айгөл Усманова һәм Ришат Төхвәтуллин менән «Йондоҙ менән бер көн» рубрикаһының ике сығарылышын яһарға ниәтләүен әйтте. Әммә Айгөл Усманова ла, Ришат Төхвәтуллин да баш тартҡан, шуға күрә улар менән сығарылыштар булмаясаҡ.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика