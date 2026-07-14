Бүләковтар Шәжәрә байрамына йыйылды

Йәшел яланға халыҡ ағылды ла ағылды. Бүләкҡужаның ейәндәре Танһыҡбай, Мөғәллим, Алсынбай, Ҡасим, ейәнсәре Мөхәдисәнән таралған бер нисә быуын вәкилдәре килгәйне. Динислам Бүләков менән Лилиә Фазлетдинова байрамды күңелле генә алып барҙы: туғандар менән таныштырҙы, иң оло һәм иң кесе Бүләковтарҙы билдәләне. Әйткәндәй, тап Динислам Раил улы – ошо осрашыуҙы ойоштороу идеяһын тәҡдим итеүсе. Уның уйын Рәмил Ханнан улы, Гөлгөнә Ғәзнәүи ҡыҙы, Лилиә Раил ҡыҙы күтәреп алып, бергәләп башҡарып сыҡты. Әлбиттә, ауылда ла ярҙам итеүселәр күп булды: яландағы үләнде сабып әҙерләргә, сәхнә ҡуйырға, уйындар өсөн майҙансыҡты таҙартырға, бүләктәр алырға кәрәк ине. Был йәһәттән Рифат, Наил, Булат, Данил, Ләйсән, Фидан Бүләковтарҙы, Гөлнара Сәғитованы, Марсель Йәнтүринде, Әлфирә Хәйретдинованы, Илназ Мөхәмәтовты, Айгөл Ғәлимованы, Ирина Мөхәмәтшинаны билдәләп китергә кәрәк.
Шәжәрәне төҙөп, баннерға матур итеп эшләп килтереүсе Тарих, тел һәм әҙәбиәт институтының кесе хеҙмәткәре Гөлгөнә Шәмсетдинова үҙ сығышында ҡыҙыҡлы факттар менән дә бүлеште. Нәҫел ағасына 500-ҙән ашыу кеше теркәлгән. Иң таралған ҡатын-ҡыҙ исеме Лилиә булһа (11 тапҡыр осрай), ир-ат араһында 7 Азамат бар. Шәжәрә һаман да тулыландырыу өҫтөндә. Килен, кейәүҙәр иһә айырым баҫылған һәлмәк кенә китапҡа яҙылған.
Бүләковтар таланттарға бай. Ҡунаҡтар йыр-бейеүҙән төҙөлгән дәртле концерт ҡарап кинәнде. Балалар эргәләге Урал йылғаһында йөҙөп рәхәтләнде, төрлө уйындар уйнаны.
Йыйында күңелгә инеп үтерлек мәлдәр ҙә булды. “Йәншишмә” республика гәзитенең баш мөхәррир урынбаҫары Лилиә Фазлетдинова хәбәрһеҙ юғалған тип иҫәпләнгән Алсынбай ҡарт олатаһының һәләк булған ерен табыуы хаҡында һөйләне. Коллегалары – “Ватандаш” журналы хеҙмәткәрҙәре Рәсәй эҙәрмәндәр отряды менән бергә үткәргән акция ярҙамында Алсынбай Мөхәррәм улының Сталинград янында, хәҙерге Волгоград өлкәһендә һәләк булыуы асыҡлана. Ул урындан бер ус тупраҡ алып ҡайтыу – изге бурысыбыҙ, тине Лилиә Раил ҡыҙы.
Ә Ғәҙилә Мөҙәрис ҡыҙы Бүләкова мәрхүм тормош юлдашы, әҙәбиәт белгесе, БДУ-ның Сибай филиалында педагогика факультеты деканы булып эшләгән Илдус Ҡасим улынан ҡалған иҫтәлекле аманатты килтергән. Йәш Илдусҡа теүәл 70 йыл элек, атап әйткәндә, 1956 йылда Фирҙәүес еңгәһе ғаиләгә килен булып төшкәндә Табын ырыуына хас биҙәктәр менән сигеп, ҡәйнешенең исемен дә яҙып, янсыҡ бүләк иткән. Ғәҙилә апай уны инәйҙең ҡыҙы Люциә Нәсим ҡыҙына тапшырҙы. Әйткәндәй, Илдус, Ғәҙилә, улдары Илнур һәм килендәре Гөлсәсәк Бүләковтар барыһы ла – фән кандидаттары. Үҙе бер тарихи күренеш!
Эйе, был фамилиянан билдәле кешеләр байтаҡ сыҡҡан. Уҡытыусыларҙы ғына алайыҡ (улар араһында атҡаҙанғандар ҙа, ветерандар ҙа, йәштәр ҙә бар): Майза, Зөһрә, Земфира, Венера, Люциә, Зилдә, Гөлнәфисә, Раушания, Ләйсән апайҙар, Вил, Наил ағайҙар, нәҫелдә иң олоһо иҫәпләнгән Рафиҡ ағай... Ә Риман Бүләков – Мәҫкәү мәктәбенә нигеҙ һалыусы. Ирнес Ҡасим улы ғүмере буйы Йәрмәкәй районы хакимиәтендә эшләгән, ә уның ҡыҙы Гөлнара менән кейәүе Алмас Әмировтарҙы – актёрҙарҙы – кем белмәй? Табиптар ҙа күп нәҫелдә, барыһын да һанап бөтөрлөк түгел.
Махсус хәрби операция башланғас, Алсынбай олатайҙың өс бүләсәре үҙ теләктәре менән яуға китте. Геройҙарыбыҙ Илшат Шәмсетдинов менән Рәшит Мәүлитов әле реабилитацияла. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, Илшат Солтанов батырҙарса һәләк булып ҡалды... Әйткәндәй, үткән быуаттағы бөтә һуғыштар ҙа тиерлек Бүләковтарға ҡағылмай ҡалмаған. Мәҫәлән, байрамды ойоштороусыларҙың береһе Рәмил Ханнан улы – Төньяҡ Кавказдағы 1996 йылғы контртеррористик операция ҡатнашыусыһы, хәрби хәрәкәттәр ветераны, отставкалағы ФСБ подполковнигы. Бөйөк Ватан һуғышында иһә Ханнан, Мәннән, Алсынбай, Шаһимырҙан олатайҙар тыныслыҡ өсөн көрәшкән. Мәннән Бүләков фин һуғышында ла булған.
200-ләп кеше йыйылған Урал буйы гөрләп торҙо. Төрлө район-ҡаланан килгән балаларҙың, үҫмерҙәрҙең бер-береһе менән танышып аралаша башлауҙарын күреп һөйөндөк. Бүләковтар шәжәрәһе ҙурая, тормош дауам итә.