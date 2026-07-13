Ятып ҡалғансы, аЛып ҡалығыҙ

Башҡортостан Республикаһының коммерция булмаған дәүләткә ҡарамаған ойошмалары өсөн өсөнсө конкурсҡа ғаризалар ҡабул итеү бара - 2026 йылдың 30 июленә тиклем.
Бер проектҡа гранттың иң юғары кимәле - 2,5 млн һум.
Коммерция булмаған ойошмалар (НКО) - эшмәкәрлеге килем алыуға түгел, ә йәмәғәт мәнфәғәтенә йүнәлтелгән ойошмалар. Конкурс кешеләргә ауыр саҡта ярҙам итеүсе, мәҙәниәтте һәм спортты үҫтергән, экология һәм мәғариф менән шөғөлләнеүсе йәки башҡа мөһим башланғыстарҙы тормошҡа ашырыусыларға тап килә.
Проектығыҙ тураһында һөйләгеҙ һәм ярҙам алығыҙ! Тулыраҡ - сайтта грантыглавы102.рф
Һорауҙарығыҙ булһа: 89674539259
Уңыштар!