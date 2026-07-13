+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
13 Июля , 11:56

Ятып ҡалғансы, аЛып ҡалығыҙ

2026 йылда коммерция булмаған ойошмалар өсөн конкурсҡа ғариза тапшырып өлгөрөгөҙ!

Ятып ҡалғансы, аЛып ҡалығыҙЯтып ҡалғансы, аЛып ҡалығыҙ
Ятып ҡалғансы, аЛып ҡалығыҙ

Башҡортостан Республикаһының коммерция булмаған дәүләткә ҡарамаған ойошмалары өсөн өсөнсө конкурсҡа ғаризалар ҡабул итеү бара - 2026 йылдың 30 июленә тиклем.

Бер проектҡа гранттың иң юғары кимәле - 2,5 млн һум.

Коммерция булмаған ойошмалар (НКО) - эшмәкәрлеге килем алыуға түгел, ә йәмәғәт мәнфәғәтенә йүнәлтелгән ойошмалар. Конкурс кешеләргә ауыр саҡта ярҙам итеүсе, мәҙәниәтте һәм спортты үҫтергән, экология һәм мәғариф менән шөғөлләнеүсе йәки башҡа мөһим башланғыстарҙы тормошҡа ашырыусыларға тап килә.

Проектығыҙ тураһында һөйләгеҙ һәм ярҙам алығыҙ! Тулыраҡ - сайтта грантыглавы102.рф

Һорауҙарығыҙ булһа: 89674539259

Уңыштар!

#Аңлатабыҙ_Башҡортостан #ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика