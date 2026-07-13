+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
13 Июля , 10:46

"Һуңғы яугирҙы тапҡанға тиклем тынысланмаясаҡбыҙ"

Башҡортостан махсус хәрби операцияла хәбәрһеҙ юғалған һәр яугирҙы эҙләйәсәк. Республика властары уларҙы өйҙәренә ҡайтарыу өсөн бөтә көсөн һаласаҡ. Был хаҡта бөгөн төбәк хөкүмәтендә үткән оператив кәңәшмәлә Радий Хәбиров белдерҙе.

"Һуңғы яугирҙы тапҡанға тиклем тынысланмаясаҡбыҙ""Һуңғы яугирҙы тапҡанға тиклем тынысланмаясаҡбыҙ"
"Һуңғы яугирҙы тапҡанға тиклем тынысланмаясаҡбыҙ"

Башҡортостан Башлығы 10 июлдә Мәскәүҙә Рәсәй Федерацияһында Кеше хоҡуҡтары буйынса вәкил Яна Лантратова менән булған осрашыуҙы иҫкә төшөрҙө.

«Асығын әйтәм, төп һөйләшеү МХО-ла ҡатнашыусыларға ярҙам күрһәтеү һәм, әлбиттә, әсирлектә булған йәки хәбәрһеҙ юғалған егеттәребеҙҙе ҡайтарыу мәсьәләһе тураһында барҙы. Яна Валерьевнаның ошо эшкә ныҡлап тотонғанын күрәһегеҙ. Был эште беҙҙең депутат Ирина Панькина координациялай. Мин шулай тип тә әйттем: беҙ һуңғы яугирыбыҙҙы тапҡанға тиклем тынысланмаясаҡбыҙ», — тип билдәләне Башҡортостан Республикаһы Башлығы Радий Хәбиров.

Фото: Башинформ.

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика