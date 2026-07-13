"Һуңғы яугирҙы тапҡанға тиклем тынысланмаясаҡбыҙ"

Башҡортостан Башлығы 10 июлдә Мәскәүҙә Рәсәй Федерацияһында Кеше хоҡуҡтары буйынса вәкил Яна Лантратова менән булған осрашыуҙы иҫкә төшөрҙө.
«Асығын әйтәм, төп һөйләшеү МХО-ла ҡатнашыусыларға ярҙам күрһәтеү һәм, әлбиттә, әсирлектә булған йәки хәбәрһеҙ юғалған егеттәребеҙҙе ҡайтарыу мәсьәләһе тураһында барҙы. Яна Валерьевнаның ошо эшкә ныҡлап тотонғанын күрәһегеҙ. Был эште беҙҙең депутат Ирина Панькина координациялай. Мин шулай тип тә әйттем: беҙ һуңғы яугирыбыҙҙы тапҡанға тиклем тынысланмаясаҡбыҙ», — тип билдәләне Башҡортостан Республикаһы Башлығы Радий Хәбиров.
Фото: Башинформ.