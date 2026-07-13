Таныш булығыҙ, яңы проект: "Нейроуйындар"

«Нейроуйындар» IT-тармаҡты һәм креатив индустриялар өлкәһен үҫтереүгә йүнәлтелгән. Ул "Цифровой прорыв" проектының бер өлөшө иҫәпләнә. "Йәштәр һәм балалар" милли проектына ярашлы ғәмәлгә ашырыла.
Унда ҡатнашыу өсөн теркәлеү (https://rsv.ru/competitions/project/1/c4277cef-b886-4b12-99b2-9b8417aaa93e/) 17 авгусҡа хәтлем бара. "Нейроуйындар" конкурсы, исеменән уҡ аңлашылғанса, яһалма зиһенде ҡулланып эшләүселәр өсөн тәғәйенләнгән. 14 - 35 йәшлектәр ҡатнаша ала.
Фото: БР Йәштәр сәйәсәте министрлығынан, Контента | Инфоповод