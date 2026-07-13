+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
13 Июля , 08:05

Таныш булығыҙ, яңы проект: "Нейроуйындар"

"Рәсәй - мөмкинлектәр иле" Президент платформаһы яңы махсус проект ғәмәлгә ашырыла башлауы тураһында хәбәр итә.

Таныш булығыҙ, яңы проект: "Нейроуйындар"Таныш булығыҙ, яңы проект: "Нейроуйындар"
Таныш булығыҙ, яңы проект: "Нейроуйындар"

«Нейроуйындар» IT-тармаҡты һәм креатив индустриялар өлкәһен үҫтереүгә йүнәлтелгән. Ул "Цифровой прорыв" проектының бер өлөшө иҫәпләнә. "Йәштәр һәм балалар" милли проектына ярашлы ғәмәлгә ашырыла.

Унда ҡатнашыу өсөн теркәлеү (https://rsv.ru/competitions/project/1/c4277cef-b886-4b12-99b2-9b8417aaa93e/) 17 авгусҡа хәтлем бара. "Нейроуйындар" конкурсы, исеменән уҡ аңлашылғанса, яһалма зиһенде ҡулланып эшләүселәр өсөн тәғәйенләнгән. 14 - 35 йәшлектәр ҡатнаша ала.

Фото: БР Йәштәр сәйәсәте министрлығынан, Контента | Инфоповод

Автор:Алһыу Ишемғолова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика