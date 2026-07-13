+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
13 Июля , 10:54

Спартакиада старт ала

Башҡортостан Рәсәй халыҡтары спартакиадаһының алты финалын үткәрәсәк.

Спартакиада старт алаСпартакиада старт ала
Спартакиада старт ала

Был хаҡта Башҡортостандың вице-премьеры-спорт министры Руслан Хәбибов хөкүмәттең Цур-ҙағы оператив кәңәшмәһендә хәбәр итте.

Республикабыҙ Лос-Анджелеста үтәсәк 2028 йылғы Олимпия уйындарына иң көслө спортсыларҙы һайлап алыр өсөн абруйлы ярыштарҙың төп майҙансыҡтарының береһе буласаҡ. Өфөлә һәм Шишмә районында атлеттар триатлон, велосипед спорты, ишкәкле слалом, йөҙөү, фехтование һәм спорт көрәше буйынса ярышасаҡ. Триатлон һәм велоуҙыш буйынса ярыштарға старт 1 августа бирелә. 15 августа фехтование, асыҡ һыуҙа йөҙөү һәм ишкәкле слалом буйынса турнирҙар башлана. Ә 9 сентябрҙә Өфө көрәш һарайы келәменә илдең иң көслө көрәшселәре сығасаҡ.

Фото: Башинформ.

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика