Спартакиада старт ала

Был хаҡта Башҡортостандың вице-премьеры-спорт министры Руслан Хәбибов хөкүмәттең Цур-ҙағы оператив кәңәшмәһендә хәбәр итте.
Республикабыҙ Лос-Анджелеста үтәсәк 2028 йылғы Олимпия уйындарына иң көслө спортсыларҙы һайлап алыр өсөн абруйлы ярыштарҙың төп майҙансыҡтарының береһе буласаҡ. Өфөлә һәм Шишмә районында атлеттар триатлон, велосипед спорты, ишкәкле слалом, йөҙөү, фехтование һәм спорт көрәше буйынса ярышасаҡ. Триатлон һәм велоуҙыш буйынса ярыштарға старт 1 августа бирелә. 15 августа фехтование, асыҡ һыуҙа йөҙөү һәм ишкәкле слалом буйынса турнирҙар башлана. Ә 9 сентябрҙә Өфө көрәш һарайы келәменә илдең иң көслө көрәшселәре сығасаҡ.
Фото: Башинформ.