Шайморатов исемендәге штабтар 19 меңдән ашыу мөрәжәғәт алған

Штаб һәм Комитет етәксеһе Эльвира Мацкевич хәбәр итеүенсә, был ваҡыт эсендә штабтарға ҡатнашыусыларҙың ғаилә ағзаларынан 19 меңдән ашыу мөрәжәғәт килгән. 5 728 ғаиләгә ярҙам күрһәтелгән, шул уҡ ваҡытта уңышлы эшләнгән һәм ябыҡ ғаризалар өлөшө тотороҡло рәүештә 95 проценттан ашып китә.
Шайморатовтың штабтары был ваҡыт эсендә ҡеүәтле логистик һәм производство үҙәктәренә әүерелә. 2025-2026 йылдарҙа йөҙләгән гуманитар конвой ойошторола һәм ебәрелә. Фронтҡа 294 берәмек техника — автомобилдәр, прицептар, мотоциклдар һәм квадроциклдар, мини-тракторҙар, экскаваторҙар, шулай уҡ дизель һәм бензин генераторҙары һәм мобиль мунсалар килтерелә.
Активистар 35 меңдән ашыу маскировка селтәрен бәйләй, был 640 мең квадрат метрҙан ашыу һаҡ. Бынан тыш, ҡатын-ҡыҙҙар 73 меңдән ашыу һаҡланыу костюмы, антидрон плащ һәм кейем тегә.
Эльвира Мацкевич билдәләүенсә, штабтар профессиональ ярҙам һорап оператив рәүештә яраҡлаша. Хәҙер улар даими рәүештә бушлай юридик ярҙам көндәрен үткәрә.
Комитеттың республиканың дәүләт идаралығы системаһына тәрән интеграцияһы эштең юғары һөҙөмтәлелеген күрһәтә. Ведомство-ара үҙ-ара эш итеү системаһы тәҡдим ителә. Эльвира Мацкевич Ветерандар ассоциацияһы менән эште айырыуса юғары баһалай. Комитет ассоциацияның МХО-нан ҡайтҡан яугирҙарҙы һәм уларҙың ғаиләләрен социализациялау һәм яраҡлаштырыу буйынса эште ойоштороуҙа ышаныслы партнер. Комитеттың рәсми рәүештә беҙҙең яҡташтар хеҙмәт иткән хәрби частар етәкселегенең үҙ-ара эш итеү исемлегенә индерелеүе бик мөһим, был киҫкен мәсьәләләрҙе туранан-тура һәм ҡыҫҡа ваҡыт эсендә хәл итергә мөмкинлек бирә. Комитет 120 хәрби частар менән эшләй. 2024 йылдың октябрендә төбәк штабы Рәсәй Федерацияһы Президентының рәхмәт хаты менән билдәләнә.
Штаб һәм Комитет етәксеһе булараҡ, Эльвира Мацкевич ярты ай һайын шәхсән үҙе МХО зонаһына бара. Алғы һыҙыҡта командование һәм яугирҙар менән бәйләнештә булып, килгән мөрәжәғәттәр урында уҡ эшкәртелә.
"Миңлеғәле Шайморатов исемендәге штабтарҙың һәм Ватан яугирҙары ғаиләләре комитетының эш һөҙөмтәләре — был ҡоро статистика ғына түгел. Улар артында - беҙҙең селтәрҙәр һәм костюмдар менән һаҡланған алғы һыҙыҡтағы яугирҙарыбыҙҙың ҡотҡарылған ғүмерҙәре. Был өйҙә уларға һәр проблеманы хәл итергә ярҙам итәсәген белгән әсәләрҙең һәм ҡатындарҙың тыныслығы. Был граждандарыбыҙҙың дәүләткә ышанысы. Яугирҙы ҡотҡарып, беҙ уның бөтә ғаиләһен ҡотҡарабыҙ. Беҙҙең көс - берҙәмлектә, системалылыҡта Һәм Еңеүҙе яҡынайтырға ихлас теләктә», - тип билдәләне Эльвира Мацкевич.
Фото: Башинформ.