Радий Хәбиров лидерҙар араһында позицияһын көсәйткән

Был рейтингты ай һайын Сәйәси һәм иҡтисади коммуникациялар агентлығы (АПЭК) әҙерләй. Рейтингта төбәктәр башлыҡтарының федераль сәйәси һәм идара көн тәртибенә йоғонто яһауына баһа бирелә.
Эксперттар Радий Хәбировтың урыны үҙгәреүенең бер нисә факторын билдәләй. Беренсенән, федераль үҙәк республикабыҙҙың сәнәғәт үҫешенә иғтибарын көсәйткән. Мәҫәлән, “Иннопром – 2026” күргәҙмәһендә РФ Хөкүмәте Премьер-министры Михаил Мишустин Башҡортостанда мөһим продукция етештереү башланыуын белдергән.
РФ Хөкүмәте ҡарамағындағы Финанс университетының Өфө филиалы доценты, иҡтисадсы Рөстәм Камалов шулай ти:
“Һуңғы йылдарҙа губернаторҙарҙың сәйәси ауырлығының төп критерийҙарының береһе – төбәктең дөйөм дәүләт мәсьәләләрен хәл итеүҙә ҡатнашыу һәләте. Әгәр элек социаль йәки бюджет күрһәткестәренә күберәк иғтибар йүнәлтелгән булһа, бөгөн сәнәғәт, импортты алмаштырыу, мөһим производстволарҙы үҫтереүгә бәйле проекттар ҙур әһәмиәткә эйә була бара, улар "төбәк – ил" системаһында масштабланырға мөмкин. Шуға ла Радий Хәбиров АПЭК рейтингында бик көслө йоғонтоло етәкселәр араһында. Республиканың сәнәғәт проекттарына федераль иғтибар Башлыҡты баһалауҙа ла туранан-тура күренә”.
БР Йәмәғт палатаһы ағзаһы, Башҡортостан Фәндәр академияһының өлкән ғилми хеҙмәткәре Александр Кобыскан фекеренсә, рейтингта төбәктең эҙмә-эҙлекле эшенең һөҙөмтәһе сағыла:
“Рейтингта бер юлы өс урынға күтәрелеү – Башҡортостан Башлығы Радий Хәбировтың һәм идара итеү командаһының бер нисә йүнәлеш буйынса эҙмә-эҙлекле эш һөҙөмтәһе. Эксперт берләшмәһе ғәҙәттә ағымдағы мәғлүмәт көн тәртибен дә, төбәк башлығының ҙур проекттарҙы ғәмәлгә ашырыуҙы тәьмин итеү, федераль власть органдары менән эш мөнәсәбәттәрен һаҡлау һәм практик һөҙөмтәләргә өлгәшеү һәләтен дә баһалай. Башҡортостанда яңы сәнәғәт производстволарын асыу ҙа өҫтәмә ыңғай фактор булды”.
Сығанаҡ: "Башинформ"
Фото: БР Башлығы сайтынан (архив).