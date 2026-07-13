+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
13 Июля , 09:30

Изге эш атҡарҙылар

"Салауат" компанияһы ауылдаштар осрашыуында ҡатнашты

Изге эш атҡарҙыларИзге эш атҡарҙылар
Изге эш атҡарҙылар

"Салауат" компанияһы   Ҡаҙмашта  «Һаумыһығыҙ, ауылдаштар!» байрамының 60 йыллығына әҙерлеккә үҙ өлөшөн индерҙе. Улар ошо ауылдан Бөйөк Ватан һуғышында ҡатнашҡан яугирҙар иҫтәлегенә ҡуйылған обелиск алдындағы майҙансыҡты төҙөкләндерҙе, уға илткән ун дүрт метр юлға тротуар плиткаһы һәм бордюрҙар һатып алды.

 Ә осрашыу көнөндә обелиск янында  компания коллективы байрам ҡунаҡтары менән бергә 12 зәңгәр шыршы ултыртты. "Салауат" компанияһының изге эше барлыҡ “Һаумыһығыҙ, ауылдаштар!” байрамына ҡайтыусы яҡташтар күңелендә онотолмаҫ тәьҫораттар ҡалдырҙы. Киләсәктә матур шыршылар яугирҙарҙың һынмаҫ рухына һәйкәл булып торорҙар.

 

Автор:Динара Сафиуллина
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика