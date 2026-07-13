+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
13 Июля , 09:10

Фельдшерҙы бүләкләнеләр

Бөгөн оператив кәңәшмәлә Күмертауҙан ашығыс ярҙам фельдшеры Анна Красуцкая ағастан ҡолаған ирҙе ҡотҡарғаны өсөн Башҡортостан Республикаһының Почет грамотаһы менән бүләкләнде. Награданы төбәк Башлығы Радий Хәбиров тапшырҙы.

Фельдшерҙы бүләкләнеләрФельдшерҙы бүләкләнеләр
Фельдшерҙы бүләкләнеләр

2026 йылдың июлендә ашығыс ярҙам бригадаһы Мәләүез районында ағастан йығылып, ҡыҫылып ҡалған иргә ярҙамға юллана. Ямғыр йыуған юлдарҙан машина бара алмағас, фельдшерға һәм ҡотҡарыусыларға зыян күреүсегә ҡәҙәр бер нисә сәғәт буйына барырға тура килә ‑ башта квадроциклдарҙа, һуңынан йәйәү. Анна Красуцкая иргә беренсе ярҙам күрһәтә. Пациентты вертолетҡа тиклем эвакуациялайҙар һәм Өфө дауаханаһына алып киләләр. Ирҙе ҡотҡарып ҡалалар.

Фельдшерҙы бүләкләгәндә Радий Хәбиров ашығыс ярҙам хеҙмәткәрҙәренең ауыр хеҙмәтен һәм уларҙың эшенең мөһимлеген билдәләне.

Фото: Башинформ.

 

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика