Фельдшерҙы бүләкләнеләр

2026 йылдың июлендә ашығыс ярҙам бригадаһы Мәләүез районында ағастан йығылып, ҡыҫылып ҡалған иргә ярҙамға юллана. Ямғыр йыуған юлдарҙан машина бара алмағас, фельдшерға һәм ҡотҡарыусыларға зыян күреүсегә ҡәҙәр бер нисә сәғәт буйына барырға тура килә ‑ башта квадроциклдарҙа, һуңынан йәйәү. Анна Красуцкая иргә беренсе ярҙам күрһәтә. Пациентты вертолетҡа тиклем эвакуациялайҙар һәм Өфө дауаханаһына алып киләләр. Ирҙе ҡотҡарып ҡалалар.
Фельдшерҙы бүләкләгәндә Радий Хәбиров ашығыс ярҙам хеҙмәткәрҙәренең ауыр хеҙмәтен һәм уларҙың эшенең мөһимлеген билдәләне.
Фото: Башинформ.