Дан, "Олотау йыйыны"!

"Рәсәй - футбол иле" конкурсының төбәк этабында бер юлы ике уңышҡа өлгәшкән - "Күп кеше ҡатнашҡан иң яҡшы проект" һәм "Иң яҡшы футбол башланғысы" номинацияларында еңгән, РФ Спорт министрлығы ойошторған "Һин уйында!" Бөтә Рәсәй спорт проекттары конкурсының еңеүсеһе "Олотау йыйыны" - әллә күпме кешене берләштергән, дуҫлаштырған, ҡанатландырған, өмөтләндергән, еңеүҙәргә этәргән оло әһәмиәтле проект. Линар Ғәлин кеүек дәртле, рухлы, илһөйәр ҡотойҙар ойошторған футбол ярыштарында бөтә илдән 56 команда ҡатнашты: 44 ир-егеттәр һәм 12 ҡатын-ҡыҙҙар командалары. Еңеүселәр өсөн бүләктәр елле ине: ир-егеттәр араһында чемпиондар - Бәжекәй командаһы (Силәбе өлкәһе, Арғаяш районы) - башҡорт тоҡомло ат һәм 300 мең һум аҡса, ә ҡатын-ҡыҙҙар араһында чемпиондар һыйыр алды.
Почет пьедесталын тотошлай Арғаяш футболсылары биләне: 2-се урынды Бәжекәй-2 командаһы алды, ә 3-сө урынға Ишәле ауылы егеттәре сыҡты.
Футболдан тыш, фестиваль ҡунаҡтары өсөн Башҡортостан, Силәбе өлкәһе һәм Белоруссия командалары ҡатнашлығында волейбол буйынса ысын спорт марафоны-турниры, тау йүгереүе, ат сабышы, уҡ атыу һәм милли көрәш буйынса ярыштар, киберфутбол буйынса чемпионат ойошторолдо. Теләгән һәр кем ГТО майҙансығында үҙенең көсөн, етеҙлеген һәм сыҙамлығын тикшерә алды. Шулай уҡ фестивалдә ҡатнашыусылар һәм ҡунаҡтар өсөн бай мәҙәни программа – концерттар, бард фестивале, дискотека үткәрелде һәм кино күрһәтелде. Ә бер егет үҙенең һөйгәненә тәҡдим яһаны, үәт!
Фото: https://vk.com/olotau