+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
13 Июля , 11:45

БПЛА-ны видеоға төшөрөргә ярамай!

БПЛА, Һауа һөжүменә ҡаршы оборона эше һәм уларҙы ҡулланыу эҙемтәләре фотоһын һәм видеоһын баҫып сығарыу хәүефһеҙлеккә янай. Бындай кадрҙар дошман ҡулына эләгеүе һәм мөһим мәғлүмәтте асыҡларға ярҙам итеүе ихтимал.

БПЛА-ны видеоға төшөрөргә ярамай!БПЛА-ны видеоға төшөрөргә ярамай!
БПЛА-ны видеоға төшөрөргә ярамай!

Тыйыу Башҡортостан Республикаһы Башлығының 15.09.2025 №УГ-935 Указында нығытылған: vk.cc/cZy4Rc. БПЛА төрөн, уны осорған һәм ул төшкән урынды, атака объектын, килтерелгән зыянды асыҡларға ярҙам иткән кадрҙарҙы социаль селтәрҙәрҙә һәм комментарийҙарҙа таратырға ярамай. Иҫәпкә алынмай - дәүләт органдарының рәсми мәҡәләләре йәки шуларға һылтанып яҙылған мәғлүмәт.

Башҡортостан Республикаһының Административ хоҡуҡ боҙоуҙар тураһындағы кодексы буйынса штрафтар:

граждандар өсөн - 3 меңдән 5 мең һумға тиклем, вазифалы кешеләргә - 10 меңдән 30 мең һумға тиклем, юридик шәхестәргә - 100 меңдән 500 мең һумға тиклем.

Хәрби объекттар йәки һауа һөжүменә ҡаршы оборона эшмәкәрлеге тураһында мәғлүмәттәрҙе асҡан өсөн енәйәт яуаплылығына, шул иҫәптән дәүләткә хыянат һәм террористик эшмәкәрлеккә булышлыҡ итеү тураһындағы статьялар буйынса, тарттырыуҙары ихтимал.

Мөһим деталдәр ингән осраҡлы кадрҙар ҙа зыян килтереү өсөн ҡулланылыуы ихтимал. Шикле нәмә күрһәгеҙ, төшөрмәгеҙ, шунда уҡ рәсми органдарға хәбәр итегеҙ.

Һеҙҙең хәүефһеҙлек өсөн:

📌 Ашығыс хәбәрҙәрҙе һәм оператив мәғлүмәтте ҡайҙа һәм нисек алырға

📌 БПЛА күргәндә нимә эшләргә

#Аңлатабыҙ_Башҡортостан #ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

БПЛА-ны видеоға төшөрөргә ярамай!
БПЛА-ны видеоға төшөрөргә ярамай!
БПЛА-ны видеоға төшөрөргә ярамай!
Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика