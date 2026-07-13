+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
13 Июля , 09:23

"Атайсал" проектында ҡатнашыусыға миҙал!

Бөгөнгө оператив кәңәшмә барышында Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров Яңауыл районы уҙаманы Рафаэль Хәкимовҡа, күп йыллыҡ тырыш хеҙмәтен һәм йәмәғәт эшмәкәрлеген юғары баһалап, "Хеҙмәт батырлығы өсөн" миҙалын тапшырҙы. 

"Атайсал" проектында ҡатнашыусыға миҙал!"Атайсал" проектында ҡатнашыусыға миҙал!
"Атайсал" проектында ҡатнашыусыға миҙал!

Рафаэль Хәкимов - «Атайсал» проектында әүҙем ҡатнашыусы булараҡ билдәле.

- Дәүләт хеҙмәтендә, бизнеста, фәндә уңыштарға өлгәшкән яҡташтарыбыҙ тыуған илен онотмаҫҡа тейеш. Улар беҙгә ярҙам итә — бының өсөн «Атайсал» программаһы бар, беҙ уларҙы һәр ваҡыт ошо проект сиктәрендә йәлеп итәбеҙ, — тип билдәләне республика Башлығы Радий Хәбиров.

Рафаэль Хәкимов үҙ сиратында республика етәкселегенә рәхмәт белдерҙе һәм проекттың яҡташтарҙы берләштереүен һәм төбәк мәнфәғәте өсөн эшләүен һыҙыҡ өҫтөнә алды.

Фото: Башинформ.

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика