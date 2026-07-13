Ҡарттар өсөн ике пансионат асыла

Сентябрҙә Кушнаренко районында 70 урынлыҡ алтынсы пансионат, шулай уҡ Ккүгәрсен районында 55 урынлыҡ проект асыла, тип билдәләне ведомство башлығы.
Әлеге ваҡытта республикала концессия килешеүҙәре сиктәрендә асылған 5 шәхси пансионат эшләй. Шулай уҡ ҡарттарға һәм инвалидтарға 15 психоневрологик типтағы социаль хеҙмәтләндереү йорто, 4 дөйөм типтағы социаль хеҙмәтләндереү йорто, "Именлек" республика геронтология үҙәге, Республика комплекслы социаль адаптация үҙәге хеҙмәт күрһәтә.
Башҡортостанда 53 меңдән ашыу кеше социаль ярҙам ала. Шуларҙың 29,7 меңенә ярҙам өйҙә күрһәтелә, 9,5 мең кеше йорт-интернаттарҙа, психоневрология интернаттарында һәм етем балалар өсөн үҙәктәрҙә йәшәй. Ярым стационар хеҙмәтләндереү формаһын 14,6 мең кеше ала.
Фото: Башинформ.