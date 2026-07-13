+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
13 Июля , 09:56

Ҡарттар өсөн ике пансионат асыла

Республиканың Кушнаренко һәм Ккүгәрсен райондарында дәүләт-шәхси партнерлыҡ сиктәрендә 127 урынға иҫәпләнгән пансионаттар асыла, тип хәбәр итте хөкүмәттең оператив кәңәшмәһендә Башҡортостандың Ғаилә, хеҙмәт һәм халыҡты социаль яҡлау министры Ольга Кабанова.

Ҡарттар өсөн ике пансионат асылаҠарттар өсөн ике пансионат асыла
Ҡарттар өсөн ике пансионат асыла

Сентябрҙә Кушнаренко районында 70 урынлыҡ алтынсы пансионат, шулай уҡ Ккүгәрсен районында 55 урынлыҡ проект асыла, тип билдәләне ведомство башлығы.

Әлеге ваҡытта республикала концессия килешеүҙәре сиктәрендә асылған 5 шәхси пансионат эшләй. Шулай уҡ ҡарттарға һәм инвалидтарға 15 психоневрологик типтағы социаль хеҙмәтләндереү йорто, 4 дөйөм типтағы социаль хеҙмәтләндереү йорто, "Именлек" республика геронтология үҙәге, Республика комплекслы социаль адаптация үҙәге хеҙмәт күрһәтә.

Башҡортостанда 53 меңдән ашыу кеше социаль ярҙам ала. Шуларҙың 29,7 меңенә ярҙам өйҙә күрһәтелә, 9,5 мең кеше йорт-интернаттарҙа, психоневрология интернаттарында һәм етем балалар өсөн үҙәктәрҙә йәшәй. Ярым стационар хеҙмәтләндереү формаһын 14,6 мең кеше ала.

Фото: Башинформ.

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика