+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
12 Июля , 17:33

“Сәләмәтлек поездары"н көтәһегеҙме?

“Сәләмәтлек поездары" Башҡортостан буйлап хәрәкәтен дауам итә. 13-19 июлдә улар Баймаҡ, Балтас, Бәләбәй, Балаҡатай, Мәләүез һәм Саҡмағош райондарына килә.

“Сәләмәтлек поездары"н көтәһегеҙме?“Сәләмәтлек поездары"н көтәһегеҙме?
“Сәләмәтлек поездары"н көтәһегеҙме?

Хәтерегеҙгә төшөрәбеҙ, акция Башҡортостан Республикаһы Башлығы Радий Хәбировтың ҡушыуы буйынса үткәрелә һәм “Оҙайлы һәм әүҙем тормош” милли проекты сиктәрендә тормошҡа ашырыла.

Табип белешмләре бушлай, ҡабул итеү ғәмәлдәге сират тәртибендә алып барыла. Үҙегеҙ менән паспорт һәм ОМС полисын алырға онотмағыҙ.

Тораҡ пункттары һәм килеү даталары менән тулы расписание – карточкаларҙа. “Сәләмәтлек поездары” табиптарының нисә тикшереү үткәргән һәм ниндәй сирҙәр асыҡлағанын Башҡортостан Һаулыҡ һаҡлау министрлығы битләүендә белергә мөмкин.

#Аңлатабыҙ_Башҡортостан #ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

“Сәләмәтлек поездары"н көтәһегеҙме?
“Сәләмәтлек поездары"н көтәһегеҙме?
“Сәләмәтлек поездары"н көтәһегеҙме?
“Сәләмәтлек поездары"н көтәһегеҙме?
“Сәләмәтлек поездары"н көтәһегеҙме?
Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика