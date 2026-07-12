Фатирын һатырға мәжбүр иткәндәр!

Өфөлә йәшәгән 21 йәшлек егет полицияның дежур бүлегенә ғариза менән мөрәжәғәт иткән.
Ул хәбәр итеүенсә, 8 июндән 10 июлгә тиклем билдәһеҙ кешеләр төрлө һылтауҙар менән уның 255 мең һум шәхси тупланмаһын урлай, шулай уҡ фатирҙы һатыуҙан килгән 9 миллион 700 мең һумды тартып алырға тырыша.
Тикшереү барышында полиция хеҙмәткәрҙәре енәйәтселәрҙең зыян күреүсе менән кеҫә телефоны аша бәйләнешкә инеүен асыҡлай, улар, "һәүәҫкәр артистар", егет алдында хәрби комиссариат һәм ФСБ хеҙмәткәрҙәре булып сығыш яһай.
Мутлыҡ электрон хәрби билетты рәсмиләштереүҙән башланып китә. «Дәүләт хеҙмәттәре» порталындағы аккаунтты ватып итеү, мутлашыу ғәмәлдәрен булдырмау һәм аҡсаны һаҡлау һылтауы менән мутлашыусылар йәш кешене уларҙың күрһәтмәләрен үтәргә мәжбүр итә.
9 һәм 11 июндә зыян күреүсе почта бүлексәләре кассаларына 255 мең һум шәхси тупланмаһын күсерә. Почта элемтәһе бүлексәләре хеҙмәткәрҙәре уның менән иҫкәртеү әңгәмәләре үткәрә, аҡсаны кемдәргә, ниндәй маҡсатта ебәреүе менән ҡыҙыҡһына. Егет аҡсаны туғандарына күсереүен аңлата.
Әммә мутлашыусылар бының менән генә туҡтап ҡалмай. Улар 21 йәшлек егетте үҙ фатирын һатырға, ә килешеүҙән килгән 9 миллион 700 мең һумды яуыздар иҫәбенә күсерергә күндерә. Фатир һатыла, әммә енәйәтсел ниәтте аферистар тамамлай алмай. Сөнки егет, тыйыуҙарға ҡарамаҫтан, фатирын һатыу тураһында яҡындарына әйтә. Ата-әсәһе уның мутлашыусылар менән аралашыуын аңлап, шунда уҡ полицияға шылтырата. Шулайтып улар 10 миллион һумды һаҡлап алып ҡалған.
Был факт буйынса РФ ЭЭМ Өфө ҡалаһы буйынса 6-сы полиция бүлегенең тәфтиш бүлеге 30-сы статьяның 3-сө өлөшөндә ҡаралған енәйәт билдәләре буйынса енәйәт эше ҡуҙғатҡан.
Башҡортостан Республикаһы буйынса Эске эштәр министрлығы иҫкәртә: хәрби комиссариаттар, дәүләт учреждениелары, хоҡуҡ һаҡлау органдары һәм банктар хеҙмәткәрҙәре бер ҡасан да граждандарға аҡсаны «хәүефһеҙ иҫәптәргә» күсереү, мөлкәтте һатыу йәки аҡсаны курьерҙарға тапшырыу талаптары менән шылтыратмай. Бындай схемалар енәйәтселәр тарафынан булдырылған. Әгәр ҙә һеҙгә кемдеңдер «Дәүләт хеҙмәттәре»нә ватып инеүе, аҡса урларға маташыуҙары йәки башҡа ашығыс ғәмәлдәр тураһында хәбәр итһәләр, улар - һеҙҙең аҡсағыҙҙы урларға тырышҡан мутлашыусылар. Кисекмәҫтән һөйләшеүҙе туҡтатығыҙ һәм ойошма менән рәсми номер буйынса бәйләнешкә инегеҙ.
Шикле шылтыратыуҙар булһа, берәй төрлө финанс операциялары башҡарырға йыйынһағыҙ, ошо турала мотлаҡ яҡындарығыҙ менән бүлешегеҙ — улар һеҙҙе ауыр хәлдәрҙән, аҡсаны, мөлкәтте юғалтыуҙарҙан һаҡлай ала. Әгәр һеҙгә йәки яҡындарығыҙға ҡарата законһыҙ эштәр башҡарылһа, шунда уҡ 102 телефоны буйынса полицияға мөрәжәғәт итегеҙ.
Фото: Башҡортостан Республикаһы буйынса Эске эштәр министрлығы.