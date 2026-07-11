+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
11 Июля , 04:00

Воркаут буйынса турнир үтте

Ағиҙел ҡалаһында воркаут буйынса турнир ойошторолдо, тип хәбәр итәләр.

Воркаут буйынса турнир үттеВоркаут буйынса турнир үтте
Воркаут буйынса турнир үтте
«Рәсәй спорт» дәүләт программаһын ғәмәлгә ашырыуға ярашлы, республиканың ҡала һәм раойндарында төрлө йүнәлештәге спорт объекттары төҙөлә, халыҡ та күпләп физкультура менән шөғөлләнә.
Ағиҙелдәге турнир воркаут өсөн махсус булдырылған спорт майҙансығында үткән. Сарала ҡатнашыусы егеттәр һәр күнегеүҙе тырышып үтәгән: уларға «крокодил на низкой перекладине», «уголок на прямых руках», «флажок с упором в плечо», «большие обороты назад и вперед с лямками — солнышко и луна» кеүек һынауҙарҙы үтергә кәрәк булған.
Белеүегеҙсә, воркаут - урам тренажерҙарында шөғөлләнеү. Ул йылдан йыл популярлаша бара.
Фото: МАУ ДО ДЮСШ, Контента | Инфоповод
Воркаут буйынса турнир үтте
Воркаут буйынса турнир үтте
Воркаут буйынса турнир үтте
Автор:Алһыу Ишемғолова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика