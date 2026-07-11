Воркаут буйынса турнир үтте

«Рәсәй спорт» дәүләт программаһын ғәмәлгә ашырыуға ярашлы, республиканың ҡала һәм раойндарында төрлө йүнәлештәге спорт объекттары төҙөлә, халыҡ та күпләп физкультура менән шөғөлләнә.
Ағиҙелдәге турнир воркаут өсөн махсус булдырылған спорт майҙансығында үткән. Сарала ҡатнашыусы егеттәр һәр күнегеүҙе тырышып үтәгән: уларға «крокодил на низкой перекладине», «уголок на прямых руках», «флажок с упором в плечо», «большие обороты назад и вперед с лямками — солнышко и луна» кеүек һынауҙарҙы үтергә кәрәк булған.
Белеүегеҙсә, воркаут - урам тренажерҙарында шөғөлләнеү. Ул йылдан йыл популярлаша бара.