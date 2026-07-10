Өсөһө лә ауыр финанс хәлдә

РФ ЭЭМ Белорет районы буйынса бүлегенә урындағы кеше криптовалюта өлкәһендә мутлашыу тураһында ғариза менән мөрәжәғәт итә. Зыяндың дөйөм суммаһы 2 миллион һумдан ашып китә.
Тикшереүҙең яҡынса версияһы буйынса, ир мессенджерҙа һанлы валюта алмаштырыуҙан аҡса эшләргә тәҡдим иткән рекламаға тап була. Тиҙ килем алыу мөмкинлеге менән ҡыҙыҡһынып, ул үҙен эксперт тип таныштырған ҡыҙ менән бәйләнешкә инә. Өс көн эсендә ул бер аҙ аҡса эшләй, был уның «консультантҡа» ышанысын нығыта.
Уның етәкселегендә зыян күреүсе сауҙа майҙансығында теркәлә, балансты тулыландыра һәм килешеүҙәр төҙөй башлай. Банк иҫәбенә 1600 һум аҡсаның килеүе еңел табыш алыу иллюзияһын раҫлай. Тиҙҙән мутлашыусылар уны "баш белгес" менән таныштыра. "Баш белгес" инвестицияларҙы арттырыу кәрәклегенә ышандыра. Ир иҫәпкә 3000 һум күсерә, ә һуңынан 600 мең һумға кредит ала, уны ике өлөштә күсерә (120 һәм 480 мең һум).
Артабан енәйәтселәр янсыҡтың бикләнеүе тураһында хәбәр итә һәм блокты алыу өсөн страховка рәсмиләштерергә тәҡдим итә. Зыян күреүсе тағы ла 81 мең һәм 36 мең һум аҡса күсерә. Артабан башҡа кешеләр аша аҡса биреүен талап итәләр. Ир дуҫын йәлеп итә, ул 990 мең һумға кредит ала, ә һуңынан ҡатынын 750 мең һум кредит алырға күндерә. Бөтә аҡса мутлашыусыларға күсерелә.
Һөҙөмтәлә ғаилә ҡатмарлы финанс хәлендә ҡала: 70 мең һум килем менән кредиттар буйынса айлыҡ түләүҙәр 43 мең һум тәшкил итә.
Был факт буйынса РФ ЕК 159-сы статьяһы буйынса енәйәт эше ҡуҙғатылған.
Полиция иҫкәртә: криптовалюталар өлкәһендәге артыҡ табыш килешеүҙәренә ышанмағыҙ, платформаларҙы тикшермәгеҙ һәм өсөнсө кешеләрҙең талабы буйынса кредиттарҙы рәсмиләштермәгеҙ.
Фото: асыҡ сығанаҡтарҙан.