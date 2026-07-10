+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
10 Июля , 10:30

Машина һатып алырға маташҡан

Стәрлетамаҡ кешеһе мутлашыусыларға булмаған автомобиль өсөн 1,26 миллион һум аҡса күсергән.

Машина һатып алырға маташҡанМашина һатып алырға маташҡан
Машина һатып алырға маташҡан

Бер тәүлек эсендә генә Стәрлетамаҡта автомобиль һатып алыуға бәйле өс мутлашыу осрағы теркәлгән. Зыян күреүселәрҙең береһе - 1 миллион 260 мең һумдан мәхрүм ҡалған 44 йәшлек ир.
Ир интернетта сит илдән автомобилдәр килтереү буйынса тәҡдимдәрҙе ҡарай. Мессенджерҙарҙың береһендә ул үҙенә кәрәкле төркөмдө таба - фотоһүрәттәр буйынса сит ил машинаһын һайлап алырға мөмкин була. Төркөмгә хәбәр ебәргәндән һуң, уға менеджер яуап яҙа һәм бәйләнеш өсөн телефон номерын әйтә.

Телефон аша һөйләшеү барышында ялған вәкил 1 340 000 һумлыҡ автомобилде килтереү шарттары менән бүлешә, шунан һуң автомобилде һайлап алыу һәм килтереү өсөн электрон килешеүҙе ебәрә. "Белгескә" ышанып, зыян күреүсе башта 510 мең, ә һуңынан тағы ла 750 мең һумды билдәһеҙ банк иҫәбенә күсерә. Һуңыраҡ енәйәтселәр өҫтәмә сумма талап итеп, тағы ла 1 250 000 һум урларға маташа. Шунда ғына ир алдаҡ ҡорбаны булыуын аңлай.

Был факт буйынса РФ ЕК 30-сы статьяһының 3-сө өлөшө һәм 159-сы статьяһының 4-се өлөшө буйынса енәйәт эше ҡуҙғатылған. Статьялар буйынса иң юғары яза - 10 йылға тиклем иркенән мәхрүм итеү.

Полиция иҫкәртә: ҡыйбатлы әйберҙәр һатып алырға йыйынғанда тикшерелгән ышаныслы компанияларға ғына мөрәжәғәт итегеҙ, документтарҙы иғтибар менән тикшерегеҙ һәм бер нисә тапҡыр уларҙың эшмәкәрлегенең законлылығын тикшерегеҙ. Һаҡ булығыҙ!

Фото: ИИ.

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика