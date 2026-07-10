Машина һатып алырға маташҡан

Бер тәүлек эсендә генә Стәрлетамаҡта автомобиль һатып алыуға бәйле өс мутлашыу осрағы теркәлгән. Зыян күреүселәрҙең береһе - 1 миллион 260 мең һумдан мәхрүм ҡалған 44 йәшлек ир.
Ир интернетта сит илдән автомобилдәр килтереү буйынса тәҡдимдәрҙе ҡарай. Мессенджерҙарҙың береһендә ул үҙенә кәрәкле төркөмдө таба - фотоһүрәттәр буйынса сит ил машинаһын һайлап алырға мөмкин була. Төркөмгә хәбәр ебәргәндән һуң, уға менеджер яуап яҙа һәм бәйләнеш өсөн телефон номерын әйтә.
Телефон аша һөйләшеү барышында ялған вәкил 1 340 000 һумлыҡ автомобилде килтереү шарттары менән бүлешә, шунан һуң автомобилде һайлап алыу һәм килтереү өсөн электрон килешеүҙе ебәрә. "Белгескә" ышанып, зыян күреүсе башта 510 мең, ә һуңынан тағы ла 750 мең һумды билдәһеҙ банк иҫәбенә күсерә. Һуңыраҡ енәйәтселәр өҫтәмә сумма талап итеп, тағы ла 1 250 000 һум урларға маташа. Шунда ғына ир алдаҡ ҡорбаны булыуын аңлай.
Был факт буйынса РФ ЕК 30-сы статьяһының 3-сө өлөшө һәм 159-сы статьяһының 4-се өлөшө буйынса енәйәт эше ҡуҙғатылған. Статьялар буйынса иң юғары яза - 10 йылға тиклем иркенән мәхрүм итеү.
Полиция иҫкәртә: ҡыйбатлы әйберҙәр һатып алырға йыйынғанда тикшерелгән ышаныслы компанияларға ғына мөрәжәғәт итегеҙ, документтарҙы иғтибар менән тикшерегеҙ һәм бер нисә тапҡыр уларҙың эшмәкәрлегенең законлылығын тикшерегеҙ. Һаҡ булығыҙ!
Фото: ИИ.