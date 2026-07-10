Маладис, Гөлназ!

Өфөлә йәшәгән 84 йәшлек бабай телефон аферистарына ышанып, саҡ аҡсаһынан яҙмаған.
Үҙәк Банк һәм ФСБ хеҙмәткәрҙәре булып танылған мутлашыусылар пенсионерҙы «тәфтиш эшенә ярҙам итеү» өсөн миллион һумдан ашыу аҡсаһын «хәүефһеҙ иҫәпкә» күсерергә күндерә.
Ҡурҡҡан бабай банкоматта 100 мең һумды алғас, ҡалған сумманы алыр өсөн икенсе бүлексәгә юллана. Менделеев урамындағы «Газпромбанк» офисында хеҙмәткәр Гөлназ Зәйнуллина ныҡ тулҡынланған клиентҡа иғтибар итеп, уның менән ипләп кенә һөйләшә башлай. Әңгәмә барышында бабайҙың мутлашыусылар тоҙағына эләгеүен аңлата һәм полиция саҡыра. Хеҙмәткәрҙең битараф булмауы арҡаһында пенсионерҙың аҡсаһы һаҡланып ҡала.
Был факт буйынса енәйәт эше ҡуҙғатылған (РФ ЕК 30-сы статьяһының 3-сө өлөшө, 159-сы статьяһы).
Фото: асыҡ сығанаҡтарҙан.