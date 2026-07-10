+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
10 Июля , 10:20

Маладис, Гөлназ!

Өфөлә банк хеҙмәткәре Гөлназ Зәйнуллина ҙур мутлашыуҙы иҫкәрткән.

Маладис, Гөлназ!Маладис, Гөлназ!
Маладис, Гөлназ!

Өфөлә йәшәгән 84 йәшлек бабай телефон аферистарына ышанып, саҡ аҡсаһынан яҙмаған.

Үҙәк Банк һәм ФСБ хеҙмәткәрҙәре булып танылған мутлашыусылар пенсионерҙы «тәфтиш эшенә ярҙам итеү» өсөн миллион һумдан ашыу аҡсаһын «хәүефһеҙ иҫәпкә» күсерергә күндерә.

Ҡурҡҡан бабай банкоматта 100 мең һумды алғас, ҡалған сумманы алыр өсөн икенсе бүлексәгә юллана. Менделеев урамындағы «Газпромбанк» офисында хеҙмәткәр Гөлназ Зәйнуллина ныҡ тулҡынланған клиентҡа иғтибар итеп, уның менән ипләп кенә һөйләшә башлай. Әңгәмә барышында бабайҙың мутлашыусылар тоҙағына эләгеүен аңлата һәм полиция саҡыра. Хеҙмәткәрҙең битараф булмауы арҡаһында пенсионерҙың аҡсаһы һаҡланып ҡала.

Был факт буйынса енәйәт эше ҡуҙғатылған (РФ ЕК 30-сы статьяһының 3-сө өлөшө, 159-сы статьяһы).

Фото: асыҡ сығанаҡтарҙан.

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика