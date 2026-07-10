+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
10 Июля , 06:50

Мәҙәниәт йорто яңырҙы!

Ишембай районының Кинйәбулат ауылында Мәҙәниәт йортон капиталь ремонтлау тамамлана, тип хәбәр итә МАКС-тағы каналында БР Хөкүмәте Рәйесенең беренсе урынбаҫары Урал Килсенбаев.

Мәҙәниәт йорто яңырҙы!Мәҙәниәт йорто яңырҙы!
Мәҙәниәт йорто яңырҙы!

"Ғаилә" милли проекты буйынса ҡыйыҡ, фасад, йылытыу, һыу һәм электр менән тәьмин итеү системалары алмаштырылған, эске биҙәү эштәре лә башҡарылған.

"Был эштәргә 26 миллион һумдан ашыу аҡса йүнәлттек. Бина халыҡҡа бик уңайлы буласаҡ. Урындағы ижади коллективтарға ла репетиция һәм сығыштар өсөн яҡшы шарттар булдырылды. Бында республика кимәлендә лә саралар үткәрергә мөмкин", тип яҙған Урал Таһир улы.

Ремонтланған бинаның бер өлөшө - китапхана. Федераль программаға ярашлы, моделле китапхана эшләйәсәк.

Фото: max.ru/kilsenbaev

 

 

Мәҙәниәт йорто яңырҙы!
Мәҙәниәт йорто яңырҙы!
Мәҙәниәт йорто яңырҙы!
Мәҙәниәт йорто яңырҙы!
Мәҙәниәт йорто яңырҙы!
Автор:Алһыу Ишемғолова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика