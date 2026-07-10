Күрмәгәнде күрәбеҙ икән

Башгидрометцентр синоптиктары алдағы ике көнгә һауа торошон фаразланы.
Бөгөн, 10 июлдә, ҡыҫҡа ваҡытлы ямғыр яуыуы, йәшен йәнсеүе, урыны менән үтә көслө ямғырҙар, көслө ҡойон сығыуы һәм эре боҙборсаҡ яуыуы көтөлә. Ел көньяҡ-көнсығыштан, көнбайышҡа күсеүсән, уртаса, урыны менән көслө. Һауа температураһы төнөн +15, +20 градус, көндөҙ +25, +30 градус тәшкил итәсәк.
Иртәгә, 11 июлдә, урыны менән ҡыҫҡа ваҡытлы ҡойма ямғыр, боҙборсаҡ яуасаҡ, йәшен йәнсәйәсәк, ҡойон уҙасаҡ. Ел көньяҡ, көньяҡ-көнсығыштан, ваҡыты менән көслө. Төнөн термометр бағаналары +14, +19 градус, көндөҙ +28, +33 градус, төньяҡ-көнбайышта +23 градус йылы.