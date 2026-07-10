+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
10 Июля , 06:20

Күрмәгәнде күрәбеҙ икән

Күп кенә райондар аша ҡойон үтәсәк.

Күрмәгәнде күрәбеҙ икәнКүрмәгәнде күрәбеҙ икән
Күрмәгәнде күрәбеҙ икән

Башгидрометцентр синоптиктары алдағы ике көнгә һауа торошон фаразланы.

Бөгөн, 10 июлдә, ҡыҫҡа ваҡытлы ямғыр яуыуы, йәшен йәнсеүе, урыны менән үтә көслө ямғырҙар, көслө ҡойон сығыуы һәм эре боҙборсаҡ яуыуы көтөлә. Ел көньяҡ-көнсығыштан, көнбайышҡа күсеүсән, уртаса, урыны менән көслө. Һауа температураһы төнөн +15, +20 градус, көндөҙ +25, +30 градус тәшкил итәсәк.

Иртәгә, 11 июлдә, урыны менән ҡыҫҡа ваҡытлы ҡойма ямғыр, боҙборсаҡ яуасаҡ, йәшен йәнсәйәсәк, ҡойон уҙасаҡ. Ел көньяҡ, көньяҡ-көнсығыштан, ваҡыты менән көслө. Төнөн термометр бағаналары +14, +19 градус, көндөҙ +28, +33 градус, төньяҡ-көнбайышта +23 градус йылы.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика