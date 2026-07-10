+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
10 Июля , 10:49

"Ай, Уралым, Уралым!" этнофестиваленә рәхим итегеҙ!

11 июлдә Учалы районының Ғәҙелша ауылы эргәһендәге Баҡшай яланында VIII "Ай, Уралым, Уралым!" этнофестивале үтәсәк.

"Ай, Уралым, Уралым!" этнофестиваленә рәхим итегеҙ!"Ай, Уралым, Уралым!" этнофестиваленә рәхим итегеҙ!
"Ай, Уралым, Уралым!" этнофестиваленә рәхим итегеҙ!

Фестивалдең төп биҙәге - традицион уҡтан атыу буйынса "Баҡшай мәргәне" турниры. Унда йыл һайын республика райондарынан, шулай уҡ күрше өлкәләрҙән 50-нән ашыу кеше ҡатнаша.

Фото: https://vk.ru/ai_uralym_uralym

 

"Ай, Уралым, Уралым!" этнофестиваленә рәхим итегеҙ!
"Ай, Уралым, Уралым!" этнофестиваленә рәхим итегеҙ!
"Ай, Уралым, Уралым!" этнофестиваленә рәхим итегеҙ!
Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика