"Ай, Уралым, Уралым!" этнофестиваленә рәхим итегеҙ!

Фестивалдең төп биҙәге - традицион уҡтан атыу буйынса "Баҡшай мәргәне" турниры. Унда йыл һайын республика райондарынан, шулай уҡ күрше өлкәләрҙән 50-нән ашыу кеше ҡатнаша.
Фото: https://vk.ru/ai_uralym_uralym
1917-2026 "Йәшлек" гәзитеБаш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков
Об использовании персональных данных
Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.
Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.