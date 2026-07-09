+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
9 Июля , 08:55

ҠЫҘЫУЛЫҠТА ӘЙТКӘН ҺҮҘГӘ ЫШАНМА

(ИНӘЙЕМ АҠЫЛЫ) Ауыр һүҙҙәремде кисер, йәнем, Атҡан уҡтай осто, һиҙмәнем. Сабырлыҡтың төбө - һары алтын, Ә мин, ярһыу йөрәк, түҙмәнем!

ҠЫҘЫУЛЫҠТА ӘЙТКӘН ҺҮҘГӘ ЫШАНМАҠЫҘЫУЛЫҠТА ӘЙТКӘН ҺҮҘГӘ ЫШАНМА
ҠЫҘЫУЛЫҠТА ӘЙТКӘН ҺҮҘГӘ ЫШАНМА


Ҡаушап киттең, тының өҙөлгәндер,
Аптырашта ҡалған күҙҙәрең.
Күреп торам: бәғереңде телде
Ҡыҙыулыҡта әйткән һүҙҙәрем.

Үҙемә лә ҡыйын: тел һөйәкһеҙ,
Ҡайһы ваҡыт алдан елдерә.
Уйламаным: яман һүҙҙәр - ағыу,
Дошманды ла хатта үлтерә.

Һағыштарға һала күңелдәрҙе,
Йоҡоларҙы ҡыуа төндәрен,
Уҫал елдәй, тирә-йүнгә сәсә
Көйгән мөхәббәттең көлдәрен!

Һүҙҙәр әсеһенән татлы хистәр
Кипкән гөлдәр ише онтала...
Тотанаҡлыҡ, ныҡлы сабырлыҡҡа
Нимә етә икән донъяла?

Асыу-хистәремде йүгәнләрмен –
Анттар бирәм мәңге үҙемә.
Кисер, зинһар, йәнем, тик ышанма
Ҡыҙыулыҡта әйткән һүҙемә.

Зөһрә Рәхмәтуллина

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика