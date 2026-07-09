+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
9 Июля , 06:50

Ун балаһы - ун шатлығы

Йылайыр районының Мәҡсүт ауылында йәшәүсе Фәнәзиә Таҡаловаға «Герой-әсә» ордены тапшырылды.

Ун балаһы - ун шатлығыУн балаһы - ун шатлығы
Ун балаһы - ун шатлығы


Ул ире Мир Ғәниулла улы менән ун бала тәрбиәләп үҫтергән. Хәҙерге көндә 22 ейән-ейәнсәргә һәм биш бүлә-бүләсәргә өләсәй булып, бәхетле ҡартлығын ҡәҙер-хөрмәттә кисерә.
Фәнәзиә Исмәғзәм ҡыҙы «Матрай» совхозында оҙаҡ йылдар быҙау ҡараусы, һауынсы булып эшләгән.
Абруйлы ағинәй ауыл тормошонда ҡайнап йәшәй. Ул «Атайсал» проектының ойоштороусылары менән ауылда арт-объект ҡуйыуҙа ҡатнашҡан.
Фәнәзиә инәй, төп нигеҙегеҙҙең әсәйле усағын оҙаҡ йылдар һыуытмай, үҙ йылығыҙ янына балаларығыҙҙы йыйып, уларға терәк-таяныс булып, бәхеттә, именлектә йәшәгеҙ!

Ун балаһы - ун шатлығы
Ун балаһы - ун шатлығы
Ун балаһы - ун шатлығы
Ун балаһы - ун шатлығы
Ун балаһы - ун шатлығы
Автор:Зөһрә Йәһүҙина
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика