Сүп-сар контейнеры янындағы миллион

Ҡыҙылъяр (Краснохолмский) ауылынан 57 йәшлек вахтасы «Дәүләт хеҙмәттәре» сайтында пенсия стажын билдәләү буйынса мәғлүмәт эҙләй. Бер нисә көндән һуң уға билдәһеҙ кеше шылтырата, үҙен Пенсия фонды хеҙмәткәре тип таныштыра һәм уны ҡабул итеүгә яҙырға тәҡдим итә. Ир шәхси мәғлүмәттәрен дә, телефонына килгән кодты ла әйтеп бирә.
Бер нисә минуттан уға ялған «Дәүләт хеҙмәттәре»нең техник хеҙмәте хеҙмәткәре шылтыратып, уның иҫәбе буйынса шикле ғәмәлдәр башҡарылыуын хәбәр итә, шунан һуң «ФСБ» хеҙмәткәре менән тоташтыра. Ул Үҙәк банк хеҙмәткәре менән берлектә 27 кеше ингән мутлыҡ схемаһын асыҡлау буйынса оператив эш алып барыуын һәм уларға аҡсаларын юғалтмаҫҡа ярҙам итеүен аңлата.
Мутлашыусыға ышанып, ир уның күрһәтмәһе буйынса яңы кеҫә телефонын һатып ала, унда «Gem Spase» ҡушымтаһын ҡуя. Шул ҡушымта аша аралашыу барышында ул ялған офицерға үҙенең ике банк иҫәбендәге тупланмаһы тураһында хәбәр итә. Мутлашыусы аҡсаның «енәйәт эше буйынса үтеүен» белдерә һәм уны ашығыс рәүештә алырға ҡуша.
Ҡыҙылъяр банкында үҙен сәйер тотҡан иргә аҡсаны биреүҙән баш тартҡандар. Вахтасы Нефтекамаға юлланған һәм шунда миллион һум аҡсаһын ҡулына төшөргән.
«Фээсбэшник» вахтасыға аҡсаға экспертиза яһау өсөн ашығыс рәүештә Мәскәүгә осорға ҡушҡан. Ир баш ҡалаға Ижевск аша барған. Мәскәүҙә, күрһәтмәләр буйынса, ул миллион һум ятҡан пакетты сүплек контейнеры янында ҡалдырған. Шуның менән «аҡсаны ҡотҡарыу» операцияһы тамамланған, тиһегеҙме? Юҡ шул.
Мутлашыусылар, күрәһең, тотош "фильм төшөрә" башлағас, финалды ла эпик рәүештә тамамларға кәрәк тип тапҡан. Һәм улар вахтасыға, йәнәһе лә, «эҙҙәрҙе йәшерер өсөн» тәүҙә Сочиға барырға, шунан һуң ғына өйөнә ҡайтырға ҡушҡандар. Вахтасы барыһын да тыңлаусан рәүештә үтәгән.
Хәҙер был факт буйынса Рәсәй Федерацияһы Енәйәт кодексының 159-сы статьяһы буйынса енәйәт эше ҡуҙғатылған.
Ә оҙон һүҙҙең ҡыҫҡаһы ошолай: әгәр һеҙгә «ФСБ-нан» йәки «Үҙәк банктан» шылтыратып, аҡсаны сүплек эргәһенә йәшерергә ҡушалар икән — был махсус операция түгел, ә алдау.
Йәмәғәт! Һаҡ булығыҙ әле, ә! Банктарҙың, дәүләт органдарының һәм махсус хеҙмәттәрҙең ысын хеҙмәткәрҙәре ҡалалар буйлап осоштар һәм сүп контейнерҙары менән бәйле квесттар ойоштормай. Әгәр яҡынығыҙ ҡапыл аҡса тулы пакет менән Рәсәй ҡалалары буйлап ашығыс сәйәхәткә йыйына башлай икән, уны туҡтатығыҙ һәм "туроператорҙың" кемлеген асыҡлағыҙ, полицияға хәбәр итер өсөн.
Фото: ИИ.