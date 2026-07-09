+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
9 Июля , 17:06

Дауыл эҙемтәләре

Учалы районының Өргөн ауылындағы дауыл эҙемтәләре тураһында район хакимиәте башлығы Руслан Ғиләзетдинов хәбәр итте.

Дауыл эҙемтәләреДауыл эҙемтәләре
Дауыл эҙемтәләре

- Бөгөн Өргөн ауылы янында көслө дауыл үтте. Электр сымдары өҙөлөү сәбәпле ауыл ваҡытлыса утһыҙ ҡалды, 8 йорт газ менән тәьмин ителеүҙән һүндерелде, бер нисә ҡыйыҡ зыян күргән, - тип яҙҙы ул үҙенең сәхифәһендә. - Беренсе урынбаҫарым һәм оператив штаб менән бергә беҙ әле урында. "Газпром" филиалының һәм электр селтәрҙәренең авария бригадалары эҙемтәләрҙе, хәлде контролдә тота. Утты һәм газды мөмкин тиклем тиҙерәк өйҙәргә ҡайтарыу өсөн барыһын да эшләйбеҙ. Барыһына ла өндәшәм - һаҡ булығыҙ! Бындай һауа торошонда ҡайҙалыр барыуҙан туҡтап тороғоҙ, автомобилдәрҙе ағастар янына ҡуймағыҙ, өҙөлгән сымдарға яҡын бармағыҙ һәм зыян күргән коммуникацияларға теймәгеҙ. Ғәҙәттән тыш хәл килеп тыуғанда шунда уҡ 112 номеры буйынса мөрәжәғәт итегеҙ. Үҙегеҙҙе һәм яҡындарығыҙҙы һаҡлағыҙ!

Фото: https://vk.com/uchalyraion

 

Дауыл эҙемтәләре
Дауыл эҙемтәләре
Дауыл эҙемтәләре
Дауыл эҙемтәләре
Дауыл эҙемтәләре
Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика