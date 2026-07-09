+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
9 Июля , 07:08

БР Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығы ашығыс иҫкәртеү яһаны

  Был көндәрҙә өйҙән сыҡмау хәйерле.

БР Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығы ашығыс иҫкәртеү яһаныБР Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығы ашығыс иҫкәртеү яһаны
БР Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығы ашығыс иҫкәртеү яһаны

9 июлдә көндөҙ һәм 10 июлдә Башҡортостандың айырым райондарында һауа шарттарының насарланыуы көтөлә. Был турала республиканың Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығының матбуғат хеҙмәте хәбәр итә.

Республикала бик көслө ямғыр, эре боҙборсаҡ яуыуы һәм ҡойон уйнауы, йәшен йәшнәүе ихтимал. Шулай уҡ  елдең тиҙлеге секундына 25-26 метрға тиклем көсәйеүе фаразлана.

Башҡортостан халҡын ҡатмарлы һауа шарттарында мөмкинлек булғанса урамға сыҡмаҫҡа, автомобилдәрҙе ағас төптәренә һәм насар нығытылған конструкциялар эргәһенә ҡалдырмаҫҡа, шулай уҡ юлдарҙа һаҡлыҡ сараларын күрергә саҡырҙылар.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика