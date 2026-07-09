+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
9 Июля , 07:45

Бер-бер артлы ике тапҡыр йөрәге туҡтаған ҡатынды ҡотҡарғандар

Өфөлә ҡотҡарыусылар һыуға йөҙтүбән йығылып, иҫен юғалтҡан ҡатынды ҡотҡарған.

Бер-бер артлы ике тапҡыр йөрәге туҡтаған ҡатынды ҡотҡарғандарБер-бер артлы ике тапҡыр йөрәге туҡтаған ҡатынды ҡотҡарғандар
Бер-бер артлы ике тапҡыр йөрәге туҡтаған ҡатынды ҡотҡарғандар

 

 Ҡашҡаҙан күле янынан осраҡлы үтеп барыусы шаһиттар ҡапыл һыуға йөҙтүбән йығылып, хәрәкәтһеҙ ҡалған 79 йәшлек ҡатынды күреп ҡала. Был турала Өфөнөң Граждандарҙы ҡотҡарыу идаралығының матбуғат хеҙмәте хәбәр итә.

Күлдә дежурлыҡ иткән эҙләү-ҡотҡарыу отряды наряды шундау уҡ ярҙамға ашыға. Ҡотҡарыусы Кирилл Сәйетов кәмәнән тура һыуға һикергән, зыян күреүсене тотоп алған һәм хеҙмәттәштәре менән бергә уны тиҙ арала яраға сығарған. Тәүҙә ҡатын тын ала алмаған.

Шунан һуң ҡотҡарыусы-медик Флорид Мәғәсүмов хәлде баһалап, йөрәк-үпкә реанимацияһын яһаған.

 Хәл хәүефле булған: ҡатындың йөрәге ике тапҡыр туҡтаған. Ҡотҡарыусылар, «Ашығыс ярҙам» килеп еткәнсе, бер-береһен алыштырып, пенсионер ҡатындың ғүмере өсөн көрәшкән. Һөҙөмтәлә улар йөрәк тибешен тергеҙә алған. Зыян күреүсене тотороҡло хәлдә дауаханаға оҙатыу өсөн «Ашығыс ярҙам» бригадаһына тапшырғандар.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика