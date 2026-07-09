+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
9 Июля , 08:15

Айыу Бөрйәндә кем хужа икәнен күрһәткән. Абай булығыҙ!

Ял итеүселәрҙең һүҙҙәре буйынса, ул Шүлгәнташ мәмерйәһе яғынан сәйәхәтселәрҙең кәмәләре янына килеп сыҡҡан.

Айыу Бөрйәндә кем хужа икәнен күрһәткән. Абай булығыҙ!Айыу Бөрйәндә кем хужа икәнен күрһәткән. Абай булығыҙ!
Айыу Бөрйәндә кем хужа икәнен күрһәткән. Абай булығыҙ!

Айыуҙы туристарҙың береһе осраҡлы ғына күреп ҡалған. Бәхеткә күрә, төркөм үҙе менән борғо алған булған, һәм улар йыртҡысты өркөтөп ебәрә алған.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика