+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
8 Июля , 11:18

Яңы студенттар ғаиләһе барлыҡҡа килде

Бөгөн - Ғаилә, мөхәббәт һәм тоғролоҡ көнөндә Халыҡ-ара студенттар кампусында Башҡорт дәүләт медицина университеты студенттары Диана Бикмөхәмәтова менән Таһир Кәримовтарҙың законлы никахтары үтте.

Яңы студенттар ғаиләһе барлыҡҡа килдеЯңы студенттар ғаиләһе барлыҡҡа килде
Яңы студенттар ғаиләһе барлыҡҡа килде

 Йәштәр мәктәптән алып таныш - 5-се кластан бер парта артында ултырғандар.  Диана Бикмөхәмәтова – БДМУ-ның педиатрия факультеты студенты. Уҡыу осоронда үҙен тырыш, белемле студент итеп танытты, университеттың ижтимағи -мәҙани тормошонда әүҙем ҡатнаша, ирекмәнлек менән шөғөлләнә, уҡыу йортоноң илһөйәрлек сараларында сығыш яһай. Ғаилә ҡороуҙы оло тормошҡа аяҡ баҫыуҙың мөһим этабы һәм уҡыуҙы уңышлы тамалауға өҫтәмә дәртләндереү сараһы тип иҫәпләй. Таһир Кәримов - Өфө дәүләт нефть техник университеты магистранты. Сығышы менән Салауат ҡалаһынан булған егет ошонда уҡ бакалавриатты тамалаған. Студент йылдарында спорт менән әүҙем шөғөлләнә.Бынан тыш, ул ирекмәндәр проекттарына ярҙам итә, шулай уҡ Ҡытай студенттарына тәржемәсе булып сығыш яһай.

Автор:Сажиҙә Лотфуллина
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика