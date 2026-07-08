+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
8 Июля , 08:15

Өфөлә ғәҙәттән тыш хәл

Аэропортта ғәйәт ҙур сират барлыҡҡа килгән.

Өфөлә ғәҙәттән тыш хәлӨфөлә ғәҙәттән тыш хәл
Өфөлә ғәҙәттән тыш хәл

Бөгөн Өфө аэропортында рейстарҙың күпләп тотҡарланыуы теркәлгән. Быға пилотһыҙ осоу аппараттары (БПЛА) янауы сәбәпле иғлан ителгән хәүеф режимы этәргес булған, ошо арҡала осош урындағы ваҡыт буйынса иртәнге сәғәт 08:09-ҙан алып ябылған.

Онлайн-табло мәғлүмәттәренә ярашлы, Өфө аэропортында осоп китә торған 12 рейс һәм осоп киләсәк 19 рейс тотҡарлана, шулай уҡ Сочиға юлланған бер рейс туҡтатылған. Тотҡарланған рейстар араһында Һамар, Сочи, Сухум, Мәскәү, Ҡазан, Санкт-Петербург, Минераль Һыуҙар һәм Екатеринбург йүнәлештәре бар.

Шулай уҡ Сәмәрҡәнд, Норильск (Екатеринбургҡа йүнәлтелә), Яңы Уренгой, Когалым, Нарьян-Мара, Сургут, Мәскәү, Минск, Екатеринбург, Ноябрьск, Сочи, Санкт-Петербург, Красноярск, Ҡазан, Истанбул һәм Махачкала ҡалаларынан рейстар килеүе тотҡарлана.

Пассажирҙарҙы аэропортҡа сығыр алдынан рейстың статусын аныҡлауҙы һорайҙар.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика