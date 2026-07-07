+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
7 Июля , 13:37

Өс йәшлек бала батҡан

Яңауыл районында тәфтишселәр өс йәшлек баланың ғүмере өҙөлгән фажиғә сәбәптәрен асыҡлай.

Өс йәшлек бала батҡанӨс йәшлек бала батҡан
Өс йәшлек бала батҡан

Нефтекама район-ара тәфтиш бүлеге һыу ятҡылығында сабыйҙың үлеменән һуң тәфтиш алды тикшереүен башлап ебәрҙе, тиелә рәсми хәбәрҙә:

- 2026 йылдың 6 июлендә иртән өс йәшлек малай 5 йәшлек апаһы менән бергә Максимов ауылында туғандарында ҡунаҡта була. Балалар өлкәндәрҙең ҡарауынан тыш ихатала уйнай, һуңынан өйҙән алыҫ булмаған быуаға китә. Һыу буйында бала абынып батып үлә. Әле тәфтишселәр фажиғә урынын ҡарап сыҡты, бер нисә экспертиза тәғәйенләне, шаһиттарҙан һәм яҡындарынан һорау ала. Был фажиғәгә килтергән бөтә нескәлектәр һәм шарттар асыҡлана.

Фото: асыҡ сығанаҡтарҙан.

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика