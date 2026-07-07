+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
7 Июля , 09:20

Ришат Төхфәтуллиндың тамашасылары шок кисерә

Башҡортостандың һәм Татарстандың халыҡ артисы Ришат Төхфәтуллин хәҙер русса ғына йырлаясаҡмы?

Ришат Төхфәтуллиндың тамашасылары шок кисерәРишат Төхфәтуллиндың тамашасылары шок кисерә
Ришат Төхфәтуллиндың тамашасылары шок кисерә

Башҡортостандың һәм Татарстандың халыҡ артисы Ришат Төхфәтуллин милли эстраданан китеүе тураһындағы имеш-мимештәргә аңлатма бирҙе. Артистың һүҙҙәренсә, улар ҡайһы бер киң мәғлүмәт сараларындағы дөрөҫ булмаған яҙмалар һәм ҡайһы бер блогерҙарҙың белдереүҙәре арҡаһында барлыҡҡа килгән.

— Интернетта күрҙем, минең милли эстраданан китергә йыйыныуым тураһындағы һүҙҙәр яңынан башланды. Дуҫтар, был улай түгел. Мин бер ҡайҙа ла китмәйем. Элеккесә башҡорт-татар йырҙарын яҙҙырасаҡмын, гастролдәрҙә йөрөйәсәкмен һәм тамашасыма хеҙмәт итәсәкмен. Милли музыка минең тормошомдоң һәм ижадымдың мөһим өлөшө булды һәм шулай булып ҡала ла. Әммә параллель рәүештә мин үҙемде яңы йүнәлештә лә һынап ҡарарға булдым — урыҫ телле тректар сығарырға. Минең өсөн был яңы этап, уңайлылыҡ зонаһынан сығыу һәм ижади үҫеш мөмкинлеге. Был милли эстрада урынына түгел, ә уның менән бергә, — тине Ришат Төхфәтуллин.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика