Ришат Төхфәтуллиндың тамашасылары шок кисерә

Башҡортостандың һәм Татарстандың халыҡ артисы Ришат Төхфәтуллин милли эстраданан китеүе тураһындағы имеш-мимештәргә аңлатма бирҙе. Артистың һүҙҙәренсә, улар ҡайһы бер киң мәғлүмәт сараларындағы дөрөҫ булмаған яҙмалар һәм ҡайһы бер блогерҙарҙың белдереүҙәре арҡаһында барлыҡҡа килгән.
— Интернетта күрҙем, минең милли эстраданан китергә йыйыныуым тураһындағы һүҙҙәр яңынан башланды. Дуҫтар, был улай түгел. Мин бер ҡайҙа ла китмәйем. Элеккесә башҡорт-татар йырҙарын яҙҙырасаҡмын, гастролдәрҙә йөрөйәсәкмен һәм тамашасыма хеҙмәт итәсәкмен. Милли музыка минең тормошомдоң һәм ижадымдың мөһим өлөшө булды һәм шулай булып ҡала ла. Әммә параллель рәүештә мин үҙемде яңы йүнәлештә лә һынап ҡарарға булдым — урыҫ телле тректар сығарырға. Минең өсөн был яңы этап, уңайлылыҡ зонаһынан сығыу һәм ижади үҫеш мөмкинлеге. Был милли эстрада урынына түгел, ә уның менән бергә, — тине Ришат Төхфәтуллин.