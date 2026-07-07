+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
7 Июля , 11:25

"Радиостанция менән ярҙам иттек"

Ҡариҙел районынан "Малой" позывнойлы яугир ҡыҫҡа ваҡытлы ялға ҡайтҡан.

"Радиостанция менән ярҙам иттек""Радиостанция менән ярҙам иттек"
"Радиостанция менән ярҙам иттек"

«Яҡташыбыҙ, ҡыҫҡа ваҡытлы ялға ҡайтҡан «Малой» позывнойлы яугир менән осраштыҡ. Ул 2024 йылдан Запорожье йүнәлешендә БПЛА идаралығының штурмлау дивизияһында хеҙмәт итә.

Яугир бөгөн алғы һыҙыҡта кәрәкле әйберҙәр тураһында һөйләне, TYT радиостанцияларына  ихтыяж барлығын әйтте. Беҙ уға был әйберҙе тиҙ арала һатып алып тапшырасаҡбыҙ. Был ҡорамалдар  хәрәкәттәрҙе координациялау, хәүефһеҙлек тәьмин итеү һәм яугирҙарыбыҙҙың бурыстарын уңышлы үтәү өсөн мөһим инструмент булып тора.

Беҙ намыҫ менән хеҙмәт иткән яҡташтарыбыҙ менән ғорурланабыҙ, батырлыҡ һәм сыҙамлыҡ өсөн һәр кемгә тәрән рәхмәт белдерәбеҙ», – тип яҙған социаль селтәрҙә Ҡариҙел районы хакимиәте башлығы  Айҙар Шәйҙуллин.

Автор:Зөһрә Йәһүҙина
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика