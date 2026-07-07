+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
7 Июля , 12:05

"Мөмкин булмағандың юҡлығын иҫбатларға теләнем"

Бөгөн журналистар өсөн танылған блогер, параальпинист Рөстәм Нәбиев менән осрашыу үтте.  

"Мөмкин булмағандың юҡлығын иҫбатларға теләнем""Мөмкин булмағандың юҡлығын иҫбатларға теләнем"
"Мөмкин булмағандың юҡлығын иҫбатларға теләнем"

 

Әңгәмә барышында Рөстәм Эверест тауына күтәрелеү тарихы менән уртаҡлашты. Уның һүҙҙәренсә, был юл еңел булмаған. Инвалид коляскаһында ултырыуына ҡарамаҫтан, ҡулдары менән донъяның бейек нөктәһенә күтәрелгән егет  үҙенең шәхси миҫалы менән кеше мөмкинлектәренең сикһеҙ икәнен тағы бер тапҡыр иҫбатланы.

«Тауға менеү — ул физик көс кенә түгел, ә иң тәүҙә рух һынауы. Мин үҙемә һәм донъяға мөмкин булмаған нәмәләрҙең юҡлығын иҫбатларға теләнем», — тине Рөстәм.

Осрашыуҙа ул үҙе өсөн мөһим булған тормош ҡиммәттәре тураһында ла һөйләне. Рөстәмдең һәр һүҙендә — ҙур ихтыяр көсө һәм оптимизм, тормошто яратыу. Уның миҫалы күптәребеҙгә ҡанат ҡуя, ҡыйынлыҡтар алдында бирешмәҫкә өйрәтә.

Рәхмәт, Рөстәм! Алдағы маҡсаттарыңда ла тик уңыштар юлдаш булһын!

 

Альберт ЗАҺИРОВ фотоһы.

Автор:Зөһрә Йәһүҙина
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика