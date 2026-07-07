+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
7 Июля , 12:34

Үлемесле авария

Иглин районында юл фажиғәһендә оло кеше һәләк булған.

Үлемесле аварияҮлемесле авария
Үлемесле авария

Бөгөн көндөҙгө сәғәт икеләр тирәһендә М-5 «Урал» автомобиль юлының 1513-сө саҡрымында өс транспорт сараһы ҡатнашлығында юл-транспорт ваҡиғаһы теркәлгән. Әлегә билдәле булыуынса, "Вольво" йөк машинаһы, "Рено Сандеро" һәм "Лада Гранта" бәрелешкән. Юл-транспорт ваҡиғаһы һөҙөмтәһендә "Рено" автомобиле пассажиры, 70 йәшлек ҡатын, ауыр йәрәхәттәрҙән ваҡиға урынында вафат була. Еңел автомобилдәрҙең дүрт пассажиры медицина учреждениеһына оҙатылған. Урында тәфтиш-оператив төркөм эшләй, ваҡиғаның бөтә шарттары асыҡлана.

Фото: БР ДАИ.

Үлемесле авария
Үлемесле авария
Үлемесле авария
Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика