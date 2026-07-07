+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
7 Июля , 07:21

Иғтибар, эҙләү!

РФ ЭЭМ Стәрлетамаҡ ҡалаһы буйынса идаралығы видеолағы ҡатынды эҙләй.

Иғтибар, эҙләү!Иғтибар, эҙләү!
Иғтибар, эҙләү!

РФ ЭЭМ Стәрлетамаҡ ҡалаһы буйынса идаралығының дежур бүлегенә ике аҙна самаһы элек үҙенең банк картаһын юғалтҡан ир мөрәжәғәт итә. Картаһынан 16 мең һумдан ашыу аҡса юғала. Оператив‑эҙләү сараларын үткәреү барышында ҡаланың енәйәтте тикшереү бүлеге хеҙмәткәрҙәре аҡса урлауҙа ҡатын-ҡыҙҙың ҡатнашы булыуы ихтималлығын асыҡлай. Ҡарамаҡҡа 35-40 йәш, уртаса кәүҙәле, ҡуйы ҡыҙыл төҫтәге курткала булған. Уның шәхесе асыҡлана. Был гражданды таныған йәки мәғлүмәткә эйә булған һәр кемде 8-999-741-11-21 телефоны буйынса полицияның дежур бүлегенә хәбәр итеүҙе һорайҙар. Анонимлыҡ гарантиялана.

Фото: https://web.max.ru/-69583385867562

 

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика