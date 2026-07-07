+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
7 Июля , 08:00

Гөлназ Асаева тирәләй янъял: йырсы судҡа бирә торған материалдар әҙерләй

Гөлназ Асаева ҡатнашлығында булған аварияға бәйле шау-шыу тынмай: зыян күреүселәр менән артистка араһында ҡыҙыу бәхәс бара.

Гөлназ Асаева тирәләй янъял: йырсы судҡа бирә торған материалдар әҙерләйГөлназ Асаева тирәләй янъял: йырсы судҡа бирә торған материалдар әҙерләй
Гөлназ Асаева тирәләй янъял: йырсы судҡа бирә торған материалдар әҙерләй

Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ, ДТП ағымдағы йылдың 28 февралендә Стәрлетамаҡ юлында булғайны. Гөлназ рулдә булған «JAC» автомобиле «Hyundai Solaris» менән бәрелеште. Аварияла йырсы үҙе, уның ике бейеүсеһе һәм икенсе машиналағы пассажир ҡатын төрлө йәрәхәттәр ала. Ул саҡта Асаева зыян күреүселәргә һәр яҡлап ярҙам итергә вәғәҙә биргән ине.

Зыян күреүселәр ҡазанан һуң дүрт ай үткәс, Гөлназдың бейеүсеһе Дилара һәм икенсе машиналағы ҡатындың ҡыҙы социаль селтәрҙәрҙә белдереү яһаны. Уларҙың әйтеүенсә, йырсы март айынан бирле бер тапҡыр ҙа хәл белмәгән һәм бер тин дә аҡса күсермәгән. Зыян күреүселәр быны дәлилләргә әҙер булыуҙарын белдерә.

 Гөлназ Асаева иһә «Tatarstan News» баҫмаһына хәлде бөтөнләй башҡаса аңлатты. Ул үҙенә ҡарата «ҡара» пиар, яла яғыу һәм эҙәрлекләү күреүен әйтә. Асаеваның һүҙҙәренсә, унда ярҙам итеүен раҫлаусы барлыҡ яҙышыуҙар һәм чектарҙың скриндары бар. Хәҙер артистка ҡаршы яҡты яла яғыуҙа ғәйепләп, судҡа документтар әҙерләй.

Йырсының концерт директоры Вадим Фәтхинуров та ярҙам күрһәтелеүен, тик барлыҡ мәғлүмәт судтан һуң ғына асыҡлағасағын билдәләне. Кемдең дөрөҫ икәнен, ә кемдең алдашыуын  суд процессы хәл итәсәк.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика