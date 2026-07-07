+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
7 Июля , 09:35

45 кеше һәләк булған

Уларҙың алтауһы балалар.

45 кеше һәләк булған45 кеше һәләк булған
45 кеше һәләк булған

Башҡортостанда һыуҙағы бәхетһеҙ осраҡтарҙың киҫкен артыуы теркәлгән: 2026 йылғы йәй башынан алып һыу сығанаҡтарынан 45 һәләк булған кеше, шул иҫәптән 6 бала сығарылған. Уларҙың 25-е батҡан, ҡалғандары буйынса оператив-тикшереү саралары алып барыла.

Үткән ял көндәрендә генә һыу 6 кешенең ғүмерен өҙгән. Рәсәй Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығының Башҡортостан буйынса баш идаралығы матбуғат хеҙмәте етәксеһе Андрей Зайцев билдәләүенсә, фажиғәләрҙең артыуы көндәрҙең йылыныуы  менән башлана, ә аномаль эҫелектәр етеү менән хәл тағы ла киҫкенләшә.

Ҡотҡарыусы билдәләүенсә, кешеләр күпләп һыу буйына ағыла, үҙҙәре менән балаларын һәм, ҡыҙғанысҡа ҡаршы, алкоголь ала, был иһә аяныслы эҙемтәләргә килтерә.

Шул уҡ ваҡытта Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығы хеҙмәткәрҙәре үткән ялдарҙа өс кешене, шул иҫәптән бер баланы ҡотҡарып ҡалған.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика