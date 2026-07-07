45 кеше һәләк булған

Башҡортостанда һыуҙағы бәхетһеҙ осраҡтарҙың киҫкен артыуы теркәлгән: 2026 йылғы йәй башынан алып һыу сығанаҡтарынан 45 һәләк булған кеше, шул иҫәптән 6 бала сығарылған. Уларҙың 25-е батҡан, ҡалғандары буйынса оператив-тикшереү саралары алып барыла.
Үткән ял көндәрендә генә һыу 6 кешенең ғүмерен өҙгән. Рәсәй Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығының Башҡортостан буйынса баш идаралығы матбуғат хеҙмәте етәксеһе Андрей Зайцев билдәләүенсә, фажиғәләрҙең артыуы көндәрҙең йылыныуы менән башлана, ә аномаль эҫелектәр етеү менән хәл тағы ла киҫкенләшә.
Ҡотҡарыусы билдәләүенсә, кешеләр күпләп һыу буйына ағыла, үҙҙәре менән балаларын һәм, ҡыҙғанысҡа ҡаршы, алкоголь ала, был иһә аяныслы эҙемтәләргә килтерә.
Шул уҡ ваҡытта Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығы хеҙмәткәрҙәре үткән ялдарҙа өс кешене, шул иҫәптән бер баланы ҡотҡарып ҡалған.