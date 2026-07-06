«Әйҙә минең арттан!» тигән
Һүҙҙәрҙе әйтте Ваҡыт.
Тын ғына артынан барам
Һорауҙар бирмәй артыҡ.
Өй ҡырына килеп еттек,
Ваҡыт ҡапҡаны асты.
Онотолған хәтирәләр
Күҙ алдарыма баҫты:
Тәүге атҡан бәпембәләр
Гөлләмәгә йыйыла,
«Әсәй, был һиңә бүләк!» — тип
Ихлас йылмая бала.
Атай сыйырсыҡ ояһын
Эшләй таң нуры менән,
Ҡыҙы үтенеп һорай бит —
Ҡоштар һайраһын гелән.
Мейес яна, ә өҫтәлдә
Хуш еҫле эҫе ҡоймаҡ.
Мәктәптән ҡайтып кергәс тә
Ташланған ята рюкзак.
Әсәй ҡайнар сәйҙәр ҡоя,
Атай телә икмәктәр...
Яҙғы ташҡын булып аға
Күҙҙәремдәге йәштәр.
Уйынсыҡтар таралышҡан,
Китаптар бына ята...
Үҫәһеләре килеүҙәр
Беҙҙең ҙурҙан-ҙур хата.
Өйҙән сыҡтыҡ, ҡапҡа яптыҡ,
Тормош буйлап атланыҡ.
Киләсәккә баҡһам да шул,
Күңелде сорнай бушлыҡ.
Юлдан йәнәш барған ваҡыт
Алды ла — алға сапты.
Олғайған һайын һағына
Йөрәктәр бала саҡты.
(Лилиә Фатыхова)