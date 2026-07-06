+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
6 Июля , 09:51

Юлдан йәнәш барған Ваҡыт

Юлдан йәнәш барған Ваҡыт Алды ла — алға сыҡты. Атлаған һайын саҡыра Йөрәктәр бала саҡты.

Юлдан йәнәш барған ВаҡытЮлдан йәнәш барған Ваҡыт
Юлдан йәнәш барған Ваҡыт

«Әйҙә минең арттан!» тигән
Һүҙҙәрҙе әйтте Ваҡыт.
Тын ғына артынан барам
Һорауҙар бирмәй артыҡ.

 

Өй ҡырына килеп еттек,
Ваҡыт ҡапҡаны асты.
Онотолған хәтирәләр
Күҙ алдарыма баҫты:

 

Тәүге атҡан бәпембәләр
Гөлләмәгә йыйыла,
«Әсәй, был һиңә бүләк!» — тип
Ихлас йылмая бала.

 

Атай сыйырсыҡ ояһын
Эшләй таң нуры менән,
Ҡыҙы үтенеп һорай бит —
Ҡоштар һайраһын гелән.

 

Мейес яна, ә өҫтәлдә
Хуш еҫле эҫе ҡоймаҡ.
Мәктәптән ҡайтып кергәс тә
Ташланған ята рюкзак.

 

Әсәй ҡайнар сәйҙәр ҡоя,
Атай телә икмәктәр...
Яҙғы ташҡын булып аға
Күҙҙәремдәге йәштәр.

 

Уйынсыҡтар таралышҡан,
Китаптар бына ята...
Үҫәһеләре килеүҙәр
Беҙҙең ҙурҙан-ҙур хата.

 

Өйҙән сыҡтыҡ, ҡапҡа яптыҡ,
Тормош буйлап атланыҡ.
Киләсәккә баҡһам да шул,
Күңелде сорнай бушлыҡ.

 

Юлдан йәнәш барған ваҡыт
Алды ла — алға сапты.
Олғайған һайын һағына
Йөрәктәр бала саҡты.

 

(Лилиә Фатыхова)

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика