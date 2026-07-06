+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
6 Июля , 09:05

Таныш булығыҙ - яңы етәкселәр

  Башҡортостандың бер нисә муниципалитетында район хакимиәте башлыҡтары алмашынды. Республика хөкүмәтенең оператив кәңәшмәһендә беренсе вице-премьер – иҡтисади үҫеш һәм инвестиция сәйәсәте министры Рөстәм Моратов яңы кадрҙар тәғәйенләү тураһында белдерҙе.  

Таныш булығыҙ - яңы етәкселәрТаныш булығыҙ - яңы етәкселәр
Таныш булығыҙ - яңы етәкселәр

Бишбүләк районында муниципалитет хакимиәте башлығы итеп Александр Семенов тәғәйенләнде. Быға тиклем ул Бишбүләк районы хакимиәте башлығының иҡтисад, инвестиция сәйәсәте һәм эшҡыуарлыҡты үҫтереү буйынса урынбаҫары вазифаһын биләй ине.

Хәйбулла районында район хакимиәте башлығының беренсе урынбаҫары Илмир Ҡотоевҡа ышаныс күрһәтелде.  

Шулай уҡ Башҡортостан Башлығы Радий Хәбировтың указы менән Искәндәр Юлдашев республиканың Силәбе өлкәһендәге вәкиле итеп тәғәйенләнде. Быға тиклем ул Өфө районы хакимиәтенең мәҙәниәт идаралығы белгесе булып эшләне.

Таныш булығыҙ - яңы етәкселәр
Таныш булығыҙ - яңы етәкселәр
Таныш булығыҙ - яңы етәкселәр
Автор:Зөһрә Йәһүҙина
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика