+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
6 Июля , 04:58

Табылһындар инде!

Өфөлә 37 йәшлек Миләүшә Фәрит ҡыҙы Сиразетдинова юғалған. 16 июндән уның ҡайҙа булыуы билдәһеҙ.

Табылһындар инде!Табылһындар инде!
Табылһындар инде!

Бәләбәйҙә 24 йәшлек Екатерина Александровна Почуева юғалған. 3 июлдән бирле уны эҙләйҙәр.

5 июлдә Өфөлә юғалған 72 йәшлек Надежда Кузьминична Поджилкинаны (Кузнецованы) эҙләүҙәр дауам итә.

Фото: асыҡ сығанаҡтарҙан.

 

Табылһындар инде!
Табылһындар инде!
Табылһындар инде!
Табылһындар инде!
Табылһындар инде!
Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика