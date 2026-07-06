"Шәхси фонд" булдырған мөдир

Судта билдәләүҙәренсә, етәксе бер нисә йыл рәттән хеҙмәткәрҙәргә рәхәтләнеп премиялар тураһында ҡарарҙар штампылай, ә һуңынан аҡсаның бер өлөшөн уға биреүҙе талап итә.
Һөҙөмтәлә ханымдың "шәхси фонды" 630 мең һумдан ашыу суммаға тулылана. Ул үҙ ғәйебен танымаһа ла, суд уға "профессиональ үҫештең альтернатив программаһын" тәҡдим итә - 2,5 йыл һынау осоро менән 3 йыл шартлы срок. Өҫтәүенә, уға 2 йылға етәксе вазифалар биләү тыйыла, күрәһең, яҙмышты (һәм бухгалтерияны) ҡабаттан һынамаҫ өсөн.
Фото: асыҡ сығанаҡтарҙан.