+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
6 Июля , 07:17

"Шәхси фонд" булдырған мөдир

Шишмә районында балалар баҡсаһының элекке мөдире тәрбиәселәрҙең премияларынан "шәхси фонд" ойоштороп ятҡан.

"Шәхси фонд" булдырған мөдир"Шәхси фонд" булдырған мөдир
"Шәхси фонд" булдырған мөдир

Судта билдәләүҙәренсә, етәксе бер нисә йыл рәттән хеҙмәткәрҙәргә рәхәтләнеп премиялар тураһында ҡарарҙар штампылай, ә һуңынан аҡсаның бер өлөшөн уға биреүҙе талап итә.

Һөҙөмтәлә ханымдың "шәхси фонды" 630 мең һумдан ашыу суммаға тулылана. Ул үҙ ғәйебен танымаһа ла, суд уға "профессиональ үҫештең альтернатив программаһын" тәҡдим итә - 2,5 йыл һынау осоро менән 3 йыл шартлы срок. Өҫтәүенә, уға 2 йылға етәксе вазифалар биләү тыйыла, күрәһең, яҙмышты (һәм бухгалтерияны) ҡабаттан һынамаҫ өсөн.

Фото: асыҡ сығанаҡтарҙан.

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика