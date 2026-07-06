+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
6 Июля , 13:26

Хеҙмәттәшлектең оҙайлы архитектураһы

Башҡортостан менән Абхазия  мөнәсәбәттәренең динамикаһын иҫәпкә алып, хеҙмәттәшлектең тотороҡло һәм оҙайлы  булыуын күҙалларға мөмкин.

Хеҙмәттәшлектең оҙайлы архитектураһыХеҙмәттәшлектең оҙайлы архитектураһы
Хеҙмәттәшлектең оҙайлы архитектураһы

 

  Яҡтар 2030 йылға тиклем хеҙмәттәшлектең юл картаһын төҙөнө, Өфө менән Сухумдың туғандашлығы тураһындағы килешеү әҙерләнеп бөтөү өҫтөндә. Өфө менән Сухум араһында тура авиабәйләнеш асылыуы ла етди  этап булып тора.

    — Беҙҙең өсөн иҡтисади бәйләнеште үҫтереүҙең һәм кешеләрҙең йәшәү кимәлен күтәреүҙең яңы мөмкинлектәрен  эҙләү  мөһим. Бында “Сухум”  аэропортының яңыртылған  аэровокзал комплексын асыу һәм Өфөнән Абхазияның баш ҡалаһына тура рейс  булдырыу  мөһим аҙым булды. Әлбиттә, ул артабан туризм ағымын  киңәйтеү өсөн етди  фактор.  Бынан тыш, беҙ “Башҡорт – абхаз оҙон ғүмерлелеге” программаһын  өҫтәмә финанслау тураһында ҡарар ҡабул иттек”, – тине республика етәксеһе Радий Хәбиров ике яҡтың артабанғы хеҙмәттәшлегенең отошло яҡтарын билдәләп.

Фото: БР Башлығы сайтынан. 

Автор:Сажиҙә Лотфуллина
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика