Хеҙмәттәшлектең оҙайлы архитектураһы

Яҡтар 2030 йылға тиклем хеҙмәттәшлектең юл картаһын төҙөнө, Өфө менән Сухумдың туғандашлығы тураһындағы килешеү әҙерләнеп бөтөү өҫтөндә. Өфө менән Сухум араһында тура авиабәйләнеш асылыуы ла етди этап булып тора.
— Беҙҙең өсөн иҡтисади бәйләнеште үҫтереүҙең һәм кешеләрҙең йәшәү кимәлен күтәреүҙең яңы мөмкинлектәрен эҙләү мөһим. Бында “Сухум” аэропортының яңыртылған аэровокзал комплексын асыу һәм Өфөнән Абхазияның баш ҡалаһына тура рейс булдырыу мөһим аҙым булды. Әлбиттә, ул артабан туризм ағымын киңәйтеү өсөн етди фактор. Бынан тыш, беҙ “Башҡорт – абхаз оҙон ғүмерлелеге” программаһын өҫтәмә финанслау тураһында ҡарар ҡабул иттек”, – тине республика етәксеһе Радий Хәбиров ике яҡтың артабанғы хеҙмәттәшлегенең отошло яҡтарын билдәләп.
Фото: БР Башлығы сайтынан.